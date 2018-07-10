太陽能板遍地開花 恐引爆新汙染

2018年07月10日 04:11 中國時報 莊曜聰

政府為了2025非核家園目標，不惜重啟深澳電廠，並擬在台中火力發電廠增設燃煤機組，燃煤發電的汙染未除，遍地開花的農地、魚塭及埤塘種電，恐引爆另一波汙染及生態浩劫。

政府視核電為洪水猛獸，還為了替深澳電廠背書，行政院長賴清德說電廠使用的是「乾淨的煤」，遭外界噓爆，而台灣因為日照時間充足，太陽光電又成政府大力推動的目標，工廠、畜舍、社區屋頂、農地、魚塭，陸續架設一塊塊的太陽能板，農漁業用地全成為種電的兵家必爭之地，只是一窩蜂設置的結果，可能會讓原本農漁用地零碎破亂的問題更為嚴重。

業者投入綠能產業，美其名發展再生能源，最重要的是看準了有利可圖，加上政府為推動政策，透過修法、增加獎勵等方式，讓業者更是前仆後繼，但縣市政府在鼓勵民眾投入種電之餘，對太陽光電系統可能造成對生態的衝擊及對民眾生活的影響，其實也有所警覺，雲林縣府率先制定《雲林縣太陽光電設施管理自治條例》並經縣議會三讀通過，即是一例。

只不過，面對2025的非核家園，不少單位都有「趕進度」壓力，台南七股黑面琵鷺保護區是全球知名的黑面琵鷺度冬棲地，保護區北側的魚塭成為太陽光電系統用地，一旦太陽能板一片片架設完成，居民當年為了保護國際級瀕危候鳥所做的努力，恐怕付諸東流，而太陽能板陽光反射等問題，恐怕也會影響黑琵對棲地的選擇。

太陽能光電的入侵，看起來衝擊不如設工業區的影響深遠，但那畢竟是對生活型態的一個衝擊，地方人士成立了七股沿海土地資源保護協會抗爭，他們並不是反對政府的政策，他們要的只是一個純淨的養殖環境及生存空間，有人、有鳥、有魚，卻不一定要有太陽能板，但政府，聽到了嗎？

(中國時報)