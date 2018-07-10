離島旅客急撤 賣場湧搶貨潮

2018年07月10日 04:11 中國時報 莊哲權 、 鄭郁蓁 、 郭家崴 、 吳奕萱 ／綜合報導 ／綜合報導

颱風瑪莉亞來勢洶洶，氣象局9日下午2點30分發布海上颱風警報，基隆八斗子漁港湧進漁船，漁工準備拋錨固定船位以防颱風造成船體損傷。（陳怡誠攝）

強颱瑪莉亞逼近，台東往返2離島的4艘客輪9日上午接力方式疏運綠島和蘭嶼約4000名旅客，客輪將停航至11日；各地量販、超市、超商則湧進購買民生物資防颱人潮，賣場蔬菜目前價格平穩且持續促銷，全台超過萬家的便利商店更可就近提供即食、即飲，預估業績較平日增加50％。

賣場備貨足 菜價平穩

昨上午9點不到，第1艘客輪就開進富岡港，遊客接續下船，船尚未出港，又有客輪進港，瞬間擠滿從綠島和蘭嶼返回台灣的旅客，大部分都是提前返回，也有將物資運進綠島的在地居民。

來自花蓮的朱姓大學生說，8日才進綠島，原本10日才回程，因為颱風只能將3天2夜行濃縮成2天1夜，重要景點都沒去，有點掃興，不過為了安全，也無可奈何。

遊客紛紛撤離，卻有遊客不改行程，搭船進蘭嶼、綠島，有不少在台東工作的綠島居民趕在停航前回到綠島做防颱準備，還有大陸遊客說已安排3天的行程，被關島也沒關係。

防颱民生物資部分，農委會主委林聰賢昨晚深夜十一點趕在颱風之前巡視台北市第一果菜批發市場，關心民生必需品供需情形；因擔心颱風後買不到菜，量販店則出現搶菜潮。

不過颱風還未致災，7月初受滯留鋒面引進豪雨影響，農委會相關單位統計，截至7月9日17點，農業產物估計損失計已達3161萬元，其中彰化縣最慘，占整體42％，損失1322萬元。

因民眾囤貨心態，量販店家樂福上周已開始備貨，蔬菜以較適合保存的根莖類、菇菌類、進口蔬菜為主，目前備貨量約60噸，是平日5至6倍；泡麵、飲水、罐頭、零食等備糧的庫存量也提高約3成。上周末買氣明顯提升，蔬菜類較平時周末增7成，泡麵、油、米、水等增1至2成。

超商業績 成長近5成

愛買上周末2天泡麵銷售上萬包、葉菜賣逾5000包、微波食品超過8000份，昨上午門市湧現採購民眾，來客數增5成、銷量增2倍。

全聯生鮮、蔬果類總備貨量增3倍，蔬菜維持原價，空心菜12日前促銷價23元；飲用水備貨量拉高至平日的2成、泡麵拉高2成，餅乾等商品也增2成備貨量。

而據超商銷售資料顯示，整體業績在颱風前後可成長近50％，以乾糧泡麵、飲品水、照明等用品為主，其中飲水與蓄電用具，成長幅度最高可達40％。

(中國時報)