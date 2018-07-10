柯文哲北北基一起決定 林右昌沒通知我

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中國時報
／綜合報導

強颱瑪莉亞來勢洶洶，內政部長葉俊榮主持中央災害應變中心會議強調，民眾關心的颱風假問題，氣象局要提供完整的資訊和準則，提高各縣市決策環境。台北市長柯文哲則表示，颱風假是地方首長的噩夢，因颱風速度難估計，將於10日上午10時開會決定下午是否放假，由於先前曾因放半天假慘遭民眾炮轟，柯也尷尬說：「盡量避免放半天。」

年底選戰進入倒數，對於颱風假標準恐怕影響選情，柯文哲無奈指出，颱風假是每位地方首長的噩夢，常常因為這個被K，但就一步一步精進，比較麻煩的是北部首都生活圈，不是台北可以單獨決定，北北基需合在一起考量，可以訂制度，但也要說服大家能夠一起遵守SOP。

外傳基隆不打算跟進雙北一起決定颱風假，柯文哲說，台北市是金融經濟活動中心，新北市每天約80萬人到北市上班，台北市的決定會影響大家，討論後會先知會其他區域。是否擴大至桃園？柯則表示，從桃園到台北上班的大概是9萬，桃園基本上是相對比較獨立的地點，目前還是以北北基為主。

基隆市長林右昌強調，他沒有接收到10日上午10時就要宣布的通知，不清楚北市為何有這個考量，但基隆還是會和雙北、氣象局保持密切聯繫，取得共識做出一致決定。

柯文哲說，今天上午10時前會決定下午要不要放假，有民眾希望今天一大早就能有答案。柯文哲說，還要再開會討論，因為天氣預報是機率，「我們不是鐵口神算，不知道颱風走的速度多快，只能夠且戰且走。」

外界質疑可能再被迫放半天假，柯文哲尷尬回應，原則上盡量不要，下午臨時要放會被罵，但被罵的比較小聲，但如果早上要放假、下午要上班會被罵更慘，所以會再衡量。

(中國時報)

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