歷年4西北颱 奪296命

2018年07月10日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

「瑪莉亞」颱風來勢洶洶，雖然行進路徑略北偏，但仍可能是「西北颱」。專家表示，「西北颱」強度受地形破壞不顯著，因此會為北部地區帶來很大雨量，加上淡水河口剛好吹西北風，不利於水排向大海，容易造成淹水，帶來的災害不容輕忽。

何謂「西北颱」？依中央氣象局定義，係指颱風從台灣東方海面向西北方進行，中心通過基隆與彭佳嶼之間海面時，台灣北部及西部地區多吹西北風，此時，受地形影響，北部及中部地區的雨勢特別大，又因風向幾與海岸線垂直，使積水不易渲洩，甚至引起海水倒灌。

民國1963年葛樂禮颱風、1985年尼爾森颱風、1997年的溫妮颱風及2004年的艾利颱風，就是典型的「西北颱」，共造成296人死亡、100人失蹤及953人受傷。

台大大氣系教授李清勝表示，「西北颱」中心未登陸台灣，它有一大半環流是在台灣外，因此強度未受地形太大破壞，而北海岸是迎風面，當颱風靠近台灣時，會為北部帶來很大雨勢。

李清勝說，從目前狀況來看，瑪莉亞行進速度相當快，如果帶來強風豪雨，台灣受影響時間不會太長，「是不幸中的大幸」。

氣象專家吳德榮分析，「瑪莉亞」的破壞力，將由其與台灣的相對距離而定，如果貼著北海岸穿過基隆、彭佳嶼之間，就是所謂「西北颱」，如果中心從彭佳嶼北方通過，則影響相對會減小許多。

(中國時報)