「驚乎天公伯收去」 漏夜搶收農作

2018年07月10日 04:11 中國時報 地方中心／綜合報導

強颱瑪莉亞來勢洶洶，全台農作物大搶收，從一期稻作、三星蔥、紅棗、酪梨、文旦、高接梨到芋頭，農民都在跟颱風比速度，宜蘭三星蔥8日拍賣價一度高達每公斤91元；不過，最慘的是桃園復興水蜜桃及苗栗大湖新興梨因成熟度不足無法採收，只能跟老天爺對賭，希望強颱不要造成重傷害。

目前正值一期稻收割期，桃園平鎮區農會總幹事葉思瑋表示，今年稻作大豐收，農會穀倉也因此爆倉，每天收穀量達100公噸，是平常的2倍。花蓮縣吉安鄉農會總幹事張德奇說，吉安米一期稻目前有300公頃，原本還可等一段時間再收割，但碰到瑪莉亞，8日晚已有稻農漏夜搶收近80公頃。台中大安區農會供銷部主任田明堂表示，農民趕在颱風來臨前搶割稻穀，2天下來農會已收購1200噸，9日晚上將搶割到更晚。苗栗苑裡則出現兩台收割機拚進度畫面。

彰化縣埔鹽鄉、福興鄉等地的長糯米，已陸續進入黃熟期，月初一場暴雨，糯稻吸飽水分，含水率太高無法馬上收割，福興稻農林梁昭足無奈說，糯米成熟，大家全擠在這禮拜收割，要是等不到割稻機，明天颱風一來恐怕就只能讓天公伯收去！

全台唯一紅棗專業產區的苗栗公館，目前僅能搶摘成熟紅棗，其餘以鐵絲等固定枝幹，避免落果，農會總幹事韓鴻恩說，出現裂果情形，也僅能製成價值不高的紅棗乾。大湖地區農會推廣部主任胡志郎說，新興梨僅6、7分熟，摘了也無經濟效益，只能用繩子竹片支撐。

桃園市復興區拉拉山水蜜桃7月正逢採收期，農會總幹事陳榮基表示，水蜜桃7分熟前都不能採收，除了已可採收的，其餘只能聽天由命。台中果農則是搶收高接梨、水蜜桃，但大甲區農會總幹事黃瑞祥指出，今年種植芋頭約320公頃，離採收期尚有2個多月，擔心植株倒伏造成根系受損，芋頭容易罹病，芋農揮刀砍芋葉。

台南果農搶收酪梨、文旦，嘉縣沿海地區漁民則是擔心強風豪雨造成損失，不少蚵農9日清晨便陸續將蚵棚拖回布袋第3漁港內避風，養殖漁業者也加緊腳步，除進行排水設施疏通外，也強化固定魚塭各項設施。

(中國時報)