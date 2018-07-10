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中國時報
／台北報導

受到瑪莉亞颱風影響，各航空公司皆有停飛資訊，華航班機今（10）日航班異動2班，華信航空異動2班，長榮航空則異動1班，遠東航空也有多班取消異動。高鐵今15時前，全線維持正常營運服務；台鐵班次維持正常。

華航今日CI-120/121/122/123 桃園-琉球來回航班延至7月11日起飛。今20時後桃園起飛的歐洲、美加及澳洲航班，將提前至20時前起飛。

長榮航空今下午往返桃園-沖繩BR186、BR185航班取消。今17時以後至11日12時所有由桃園機場、松山機場起降的班機將提前、延後或取消。

立榮航空松山往返台東、花蓮航班，全日取消。松山出發航班，今中午12時以後取消，台中出發航班，13時以後取消，台南及高雄出發航班，16時以後取消。

華信航空今日國內線松山往返台東、金門、澎湖航班14時以後取消；台中／高雄往返金門、澎湖及花蓮航班，18時以後取消。

遠東航空今多航班取消，包括國內線台北、台中、高雄來回澎湖及台北、台中來回金門；國際線部分，遠航海口-高雄FE190，延至11日20時35分起飛。

高鐵今日15時前，全線維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車。今日上午9時前宣布最新營運規畫。

高速公路局則將針對颱風時強風狀況實施交通管制，國道1號汐五、五楊高架及國道5號頭城至蘇澳等2個路段，一旦平均風速達7級以上，將限制時速降至70公里，並禁止大型車行駛；平均風速達8級以上，速限降低至40公里；若達10級以上將封閉。

(中國時報)

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