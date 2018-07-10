內閣改組 徐國勇傳掌內政部

2018年07月10日 04:11 中國時報 曾薏蘋 、 郭建伸 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

年底大選逼近，賴內閣支持度卻不見提升，為了強化選舉功能，據了解，府院再度思考內閣改組，對於滿意度不高、爭議性大，或是衝勁稍嫌不足的法務部、內政部、交通部及農委會等，均進入觀察期。有傳言指出，政院發言人徐國勇將轉任內政部長，府院並規畫法務部長邱太三轉任總統府副祕書長，但邱太三較想回學校教書，人事案可望近日內公布。

4部會列入觀察期

總統府副祕書長、教育部長均懸缺已久，再加上國發會副主委邱俊榮請辭，均待補實，府院決定一併進行改組。

政院上周預告，教育部長人選可望在本周揭曉，近日傳出答案是管碧玲。據了解，行政院確曾徵詢管碧玲，但管若辭職立委，該席次依法得在3個月內補選，最省成本的補選時機是在11月24日與9合1大選合併舉行，但政院高層考量管中閔案恐喧賓奪主，在高雄選舉中成為話題，最後並未拍板定案。

亦有一說表示，新系對管碧玲出任教長，持保留意見。管碧玲已向立院民進黨團說明，她自知出任教長「阻力太大」，無從加油，感謝大家關心。

谷辣斯任政院發言人

上一波被傳異動的「天下第一大部」內政部長，近日又傳出可望由徐國勇接掌。徐國勇政策辯護能力佳，又有選舉經驗，是民進黨的活棋，在選戰關頭，比學者更能掌握與發揮內政部的業務。

至於徐國勇的遺缺，可能由表現不俗的民進黨發言人、民進黨原住民不分區立委谷辣斯．尤達卡接任。

邱太三如果轉任府副祕書長，法務部長一職位，外傳調查局長蔡清祥呼聲高。財政部長許虞哲這次也傳異動，次長蘇建隆可能性扶正。

但是被媒體點名，可能轉任、接任、離任的官員，昨晚均未接電話，無法獲得證實。蔡英文總統雖想安排邱太三至總統府協助，但據了解，邱太三較想回校園教書。

黨內人士表示，多位政務官被黨內認為不善於為政策辯護，蔡英文數度在中常會動怒，不少部會首長都被K過，因此政治敏感度高、戰力強的立委，成為內閣點將目標，但須考量立委席次補選時機。

據了解，在高雄市長初選退出的立委劉世芳，還有來自農業大縣，擔任過雲林縣長的蘇治芬等，不僅有戰鬥力，且有行政經驗，且論述清楚，亦可拉高女性閣員比例低，有性別平衡功能。

戰力強立委獲點將

雖然農委會最近在風頭上，但黨內亦有人認為，主委林聰賢有治理過宜蘭縣經驗，又是農校畢業，在這波人事改組中，應該還能穩坐，列入觀察。

(中國時報)