監院釋憲適格性 大法官開說明會

2018年07月10日 04:11 中國時報 林偉信 、 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

監察院去年對《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》聲請釋憲，司法院大法官會議今（10）日首度在憲法法庭召開長達3小時的釋憲審查說明會，大法官將針對監察院釋憲的適格性、法律爭議等議題，聽取監察院、行政院代表及專家學者的意見，再決定大法官會議是否要受理這件釋憲聲請案，而該項決定對監委能否提出年改釋憲，亦具有關鍵影響。

本聲請案是因《不當黨產條例》實施後，去年3月監委仉桂美、劉德勳提案，經全體監委同意後認為該條例「採用違法手段追求正義，正義不會因而實現」，監院的糾正或彈劾權也無法解決問題，因此以機關名義聲請釋憲。

大法官會議認為，本案涉及多項法律爭議，包括監察院得否適用機關聲請釋憲？監察院釋憲聲請是行使何種職權，又如何適用《不當黨產例》規定？聲請受理與否對憲法權力分立的運作有何意涵？均有待釐清，因此15名大法官決定召開說明會，進行聲請釋憲案的審查。

大法官這次審查說明會，是首度在憲法法庭召開並對外開放旁聽。說明會將聽取聲請機關監察院，以及關係機關行政院、法律學者的意見後進行內部討論，再擇日公布決議是否受理本案，若正式受理將再進入實質審理程序。

除監察院外，台北高等行政法院日前因審理黨產會認定中央投資、欣裕台公司為國民黨產及其附屬組織的行政訴訟案，認為《不當黨產條例》有違憲之虞，裁定停止訴訟程序，並聲請大法官會議解釋。

另一方面，監委仉桂美、劉德勳、包宗和等人5月曾在監察院教育文化委員會中提出年改案調查報告，但遭蔡政府提名的新任監委以年改尚未上路為由，遭致反對。如今年改新制已正式上路，若監委無法提起釋憲，監院日後對民眾陳情是否都該拒絕？如此態度是有問題的。

據悉，年改調查報告會先在周四教育文化委員會實質內容討論後，再送司法獄政委員會就案件程序討論，最終送達院會討論，決議是否提起釋憲案。

(中國時報)