陳明通訪美 表態不挑釁大陸

陸委會主委陳明通。（本報資料照片）

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中國時報
林勁傑／台北報導

陸委會主委陳明通訂於16日啟程訪美，成為《台旅法》生效後，首位訪美的我部長級官員。知情人士透露，陳將拜訪美國傳統基金會及戰略暨國際研究中心（CSIS）等重要智庫並發表演說，並可望會晤美行政部門官員。該人士預料，陳明通將向美方表達我不挑釁兩岸政策的態度，亦將了解美方「台灣牌」下一步規畫。

美艦穿台海、我要向美採購戰車之際，陳明通此刻訪美，備受關注。陸委會副主委邱垂正上周證實，陳明通訂16至23日訪問華府與紐約，出席智庫學術研討會，在華府期間也將拜會美國行政部門重要官員。據了解，前陸委會副主委、國防部智庫國防安全研究院執行長林正義也將隨行。

知情人士表示，陸委會每年都會與美國智庫合辦研討會，向來多以布魯金斯學會及CSIS兩大智庫為主，拜會布魯金斯學會東亞研究中心主任卜睿哲、CSIS「中國國力項目」主任葛來儀。

更重要的是藉與智庫合辦活動，順道拜會美官員，依慣例，至少能會見美主管亞太事務的亞太助卿董雲裳，有時候還能面見「副國務卿」。

面對美國頻打台灣牌，知情人士說，陳明通不是去煽風點火，是向美說明不會挑釁大陸的政策，並了解美國打台灣牌的下一步，以利我方在兩岸政策上精準拿捏。

據悉，除董雲裳與國防部亞太助理部長薛瑞福外，白宮國安會亞太事務資深主任博明也是可能拜會對象，博明屬「友台派」，也是董雲裳月底離職後，可能接掌亞太助卿人選，若能會面，也算收穫頗豐。

一位陸委會諮委強調，當前兩岸官方溝通管道全斷，因此與美國的溝通就很關鍵。尤其，陸委會雖每年都有訪美行，但並非每次都是主委親赴。如去年7月間陸委會與CSIS合辦的研討會，就是時任陸委會副主委林正義出席，此次由陳明通親自領軍，「主官出馬，美方當然會比較重視。」

此外，紐約行程則不出外交關係協會與美國外交政策全國委員會兩大智庫，陳明通曾在哥大東亞研究所進修，亦可能返校看看。

(中國時報)

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