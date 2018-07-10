陳見美官員 恐面臨北京報復

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中國時報
呂佳蓉／台北北京報導

陸委會主委陳明通下周啟程訪美，大陸國務院參事、中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，陳明通訪美若是僅止於接觸非政府背景的智庫，大陸應不會有太大反應，但是若見到美行政當局的官員，大陸則會祭出懲罰。

近來台美關係升溫，尤其美軍艦通過台灣海峽、台灣計畫向美方購買百輛M1A2戰車等，雙方交往可說熱切熱絡，加上陳明通近期將訪美，台美交流可能會引起陸方不悅。

時殷弘指出，不論台美雙方是否會公開出來說明，還是雙方內容不會公布報告、是私下會見還是公開會見，只要傳出陳明通見到美行政部門官員，陸方的一貫反對立場也會擺出。

時殷弘指出，陸方預計會採取一些行動阻止台美高官會面，比如告訴美方不要這麼做、事先口頭警告，再來就是後續祭出一些實際的施壓行動；就算陳明通是會見即將退休的美國務院代理亞太助卿董雲裳，只要見到面時尚未退休，陸方都會做出懲罰行動。

時殷弘說，陳明通此行有「探路」意味，並且可能帶給陸方一些想像，譬如由於陳明通是台灣重要官員，將來雙方會見的層級是不是會再升高，陸方都會觀察。

在民進黨不太可能承認九二共識的情況之下，對於陸方是否對我政府採取緩和兩岸關係的作為抱有期待，時殷弘分析，陸方不會有太多期待，這從大陸對台措辭比去年520更加強硬就能看出，還有挖台友邦與軍機繞台等都是施壓的動作。

(中國時報)

陳明通訪美 表態不挑釁大陸 監院當然可聲請釋憲

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