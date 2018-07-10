2018年07月10日 04:11 中國時報 林偉信

大法官會議今針對監院對《不當黨產條例》釋憲案，召開審查說明會，由於討論爭點包括監院聲請釋憲的適格性，引發熱議。其實，前年由司法院長許宗力擔任主席的大法官會議，就同意受理由監院對捷運美河市案的釋憲聲請，並作成解釋案，法界認為監院提聲請釋憲，於法有據，大法官不應以政治考量，妨害監院釋憲權力。

監察院行使調查權時，發現適用法令與行政院見解不同，可否聲請釋憲？成為這次大法官釋憲審查說明會的討論重點，但依司法院大法官審理案件法規定，監察院就其職權上適用法令所持見解與行政院不同，可向大法官會議提出聲請，統一法律見解，這在過去已有多起實例。

監察院曾經提起多起釋憲案，包括工廠法工人定義、非常上訴救濟範圍、監察權及於軍職、大眾捷運法徵收土地的限制等。大法官會議均予受理，並作成違憲與否解釋。

其中最受矚目的是美河市開發案，大法官會議作成743號解釋，認同監察院法律見解，台北市政府當年以蓋小碧潭捷運站名義，徵收人民土地後再與建商合作興建美河市大樓轉售，違反《大眾捷運法》第6條及第7條規定。

雖然該解釋案有大法官提出不同意見書，認為監察院如果認為行政機關適用法律見解錯誤，可逕行糾正、彈劾，不須聲請大法官解釋，但以許宗力為首的多數大法官們仍認同，監察院基於統一見解，依法可聲請釋憲案。

在不當黨產案及軍公教年改的爭議上，行政院黨產會與相關部會，和人民及政黨發生極大爭執與對立，監察院接受陳情案後展開調查，如果意見與行政院不同，也只能請司法審判機關大法官會議定奪，並無不妥也無不當。

各界樂見大法官會議召開說明會，公開進行釋憲審查，但若大法官會議在特定政治考量下，藉說明會方式，以技術性阻止監察委員提聲請釋憲案，除了侵害監察院的權力外，也是漠視法律規定，違反民主憲法的基本精神。

(中國時報)