挺侯 李鴻源喊我是國民黨

國民黨新北市長侯友宜與市議員宋明宗9日晚間在泰山舉行市政說明會，與親民黨關係良好的前內政部長李鴻源（右一）現身相挺，被外界解讀是國、親泛藍合作。（譚宇哲攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

時代力量黨主席黃國昌日前表態支持民進黨新北市長參選人蘇貞昌，象徵泛綠合作，國民黨新北市長侯友宜與市議員宋明宗9日晚間在泰山舉行市政說明會，與親民黨關係深厚的前內政部長李鴻源現身相挺，他雖強調「我是國民黨的」，但仍被外界解讀是國、親泛藍合作；原應邀出席的李鴻源弟弟、親民黨立委李鴻鈞因故未到，也引發議論。

外界解讀國親合作

侯友宜9日晚間在泰山舉行市政說明會，原定李鴻源、李鴻鈞兄弟出席相挺，李鴻鈞雖臨時有事未到，李鴻源仍現身熱情相挺，與現場民眾一起高喊，「侯友宜，凍蒜！」

侯友宜提到，新莊泰山地區的塭仔圳都市更新、市地重劃要繼續做，面貌就會不一樣，他舉例，五股、新莊有智慧產業園區，大漢溪以北的新莊、五股、泰山是大核心，板橋土城則是大漢溪以南的大核心，「兩個大核心，就是我侯友宜要做的事情。」

李鴻源致詞時則表示，新北市還有很多東西要做，以「中港大排」為例，投資23億元帶動周邊房價漲3倍，創造超過100億元的產值，希望每個地區都能有中港大排，另外，五股垃圾山附近，他也建議規畫做高台，把五股垃圾山做成新北另一個副都心。

李鴻源說，未來很願意義務協助侯友宜，當他的顧問並有計畫地推動防災型都市更新，因為新北市需要有擔當、有執行力、看得清楚問題的市長，新北才能翻轉。

推防災型都市更新

說明會後面對媒體詢問是否代表親民黨支持侯選新北市長，李鴻源表示，「想太多了，我的黨籍是國民黨」，李鴻源強調，他是站在新北市民立場，民進黨中央執政實在太糟糕，假如2018民進黨又大贏，相信政策會更荒謬，站在每個角度，都覺得應該幫侯友宜、國民黨講幾句話。

侯友宜表示，李鴻源、李鴻鈞兄弟是他多年的好友，長期在五股、泰山、新莊區關心地方市政，大家一起面對鄉親的議題，一起解決問題，都是為了地方好。

至於是否跟其他政黨合作打組織戰，侯友宜說，只要市政理念相近，都可以結合再一起，為市民推動適當政策。

(中國時報)

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