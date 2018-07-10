陳其邁問政會 韓國瑜勤拜廟

2018年07月10日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

韓國瑜（左四）勤跑宮廟，7月底也將在旗山、鳳山區舉辦中型造勢活動拉抬聲勢。（國民黨高市黨部提供）

決戰高縣！高雄縣市合併多年，市區、縣區選民型態仍有差異，原高縣綠大於藍，民進黨市長參選人陳其邁展開密集傾聽之旅固守票倉，並組織操兵整合地方山頭；至於強打議題「空戰」的國民黨市長參選人韓國瑜在縣區較弱，藉拜廟、走市場深入綠地，盼能縮短差距，爭取勝選契機。

韓國瑜來勢洶洶，炮轟高市經濟衰退令不少市區選民有感，但對於資訊接收相對緩慢、重視人際傳播的縣區民眾仍沒輒。儘管他近期頻打農業產銷失衡，但價格議題如同兩面刃，也有農民不滿國民黨宣傳價格下跌反而傷農，對選情影響有待觀察。

韓國瑜陣營評估，今年因民進黨中央執政不力、抗爭四起等大環境包袱，高雄市長選舉勝負應在5萬票以內，也就是說，市區小贏外，縣區必須少輸才有勝選空間，原高縣重要性不言而喻。

韓國瑜日前走訪林園區高市石化業產業總工會、燕巢角宿天后宮等深綠票倉力求突破，並頻頻私下拜會地方人士，7月底將安排鳳山、旗山區中型造勢活動，藉參拜宮廟、市場掃街攻基層。

陳其邁則是按部就班，在議題上不與韓國瑜正面交鋒，選擇固守陣地，規畫2周內38區舉辦走透透「傾聽之旅」，尤其周末黃金時間跑遍杉林、內門、旗山、美濃、彌陀、鳳山，每場皆有3、400人以上參與，同黨區域立委、議員也一路相隨，組織操兵意味濃厚。

陳其邁團隊發言人林瑩蓉表示，陳其邁10日就會完成原高縣27區的傾聽之旅基層座談，原高市11區也已跑完一半；其實從參加黨內初選至今，陳其邁到原高縣地區也都有數十遍以上，對地方了解如數家珍。

地方人士分析，韓國瑜在高雄縣區的跑法較像是議員選戰，「搏暖」、「接地氣」是他專長，但投票剩下不到半年，想各個擊破時間很緊迫；陳其邁則在縣區明顯領先，密集舉辦傾聽之旅問政會，不但「秀肌肉」，也藉區域動員整合黨內各派系勢力。

(中國時報)