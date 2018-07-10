連戰邀紅黑派大老 力挺盧秀燕

2018年07月10日 04:11 中國時報 張妍溱 、 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

國民黨前主席連戰9日在台中市全國大飯店為台中市長參選人盧秀燕拉抬選情，邀黨主席吳敦義、前立法院長王金平及台中紅、黑派大老前總統府秘書長廖了以、前立委顏清標餐敘，連戰的兒子連勝文也一同與會。吳敦義對於盧秀燕支持度有信心，至於競選經費，則盼外界多支持。

吳敦義指出，盧秀燕在台中市選情一開始有些許差距，6月底民調就平手，預估有些小矛盾，但盧的支持度逐漸領先，看好度剛好相反，可能是因為對手是現任者的關係。他說，國民黨黨產被凍結，資源有限，黨工薪水都用借的，地方選舉難挹注款項，參選人只能各憑本事對外籌募競選經費，請善心人士捐款支持。

王金平表示，盧秀燕應該扮演好候選人的角色，持續穩定推動選舉，相信是相當有希望的，而且有很多主觀上的條件對她非常有利，尤其台中縣、市整合蠻順利，雖然過程總有些「眉眉角角」，但國民黨需共同團結起來。

由於連戰13日將前往大陸拜會習近平，為關心台中市長選情，特別席開2桌宴請台中紅、黑派大老。連勝文說，他是台中女婿，關心台中選情，特別為市長及議員參選人加油打氣，若兩岸有合作機會，希望在台中也能實現。

顏清標昨稱是老朋友吃飯聚聚，對於有人問到紅、黑派系是否還未整合？顏清標沉默幾秒說：「大家努力，讓年輕人去拚！」盧秀燕競選總部主委江啟臣表示，這次餐聚主要替盧秀燕加油打氣，拉抬中部國民黨參選人的選舉聲勢，紅、黑派系沒有整合問題，國民黨唯一就是團結，選舉要不斷努力下去。

對此，台中市長林佳龍受訪時笑著反問「那不是領先了，還在加油？」他強調，現任者最重要是政績，「應該是要問台中市民，大老的話參考一下就好了」。

(中國時報)