新竹縣長 徐欣瑩「選到底」

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中國時報
楊佳穎／台北報導

年底新竹縣長選戰，除了國民黨參選人楊文科、民進黨參選人鄭朝方，民國黨主席徐欣瑩也投入戰局，引發關注。對於是否會與國民黨整合？徐欣瑩昨日強調，曾有「相關人士」4度來接觸，並談新竹縣選舉，但「我絕對參選到底」。

徐欣瑩昨接受廣播專訪，面對主持人詢問是否會與國民黨做民調整合？她強調，自己絕對參選到底，且從去年到今年已準備一段時間，目標是希望新竹縣能有不一樣的新氣象，外傳的都是不實訊息，「但若任何政黨願意來支持我，讓我擔任新竹縣長，我絕對樂觀其成，也非常歡迎。」

對於是否有與國民黨主席吳敦義談過或曾有相關人士前來接觸？徐欣瑩透露，確實有相關人士前來接觸大概4次，但不是吳敦義親自來，談的是新竹縣長選舉，自己也表達參選到底的態度。

面對鄭朝方及楊文科兩位對手，徐欣瑩指出，鄭朝方是文化藝術人才，歌唱得不錯，特別是抖音抖得不錯，但過去沒有任何政治歷練，這要看民眾怎麼抉擇；楊文科雖有行政經驗，但沒擔任過民代或在地方上走動經驗。她進一步說，自己過去擔任地方民意代表，包括縣議員2任、立委4年，比起兩位對手，「我在政治上的歷練應該是比較資深。」

徐欣瑩說，她對新竹縣鄉親有信心，很多人對中央藍綠執政後都感到失望，越來越傾向「選人不選黨」，希望選出有歷練、會做事也能做事的人，這是一個好現象，表示新竹縣不斷在進步。

不過，對於徐欣瑩稱4度接觸一事，國民黨發言人洪孟楷回應，不清楚徐欣瑩指的是誰跟她接觸，但可以確定的是黨中央並未主動派員聯繫。

洪孟楷也強調，國民黨在新竹縣是執政黨，中常會也已經通過提名楊文科代表參選，因此在新竹縣長選舉一戰，國民黨保證不會缺席，也會全力輔選並爭取楊文科在新竹縣的勝利。

(中國時報)

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