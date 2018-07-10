雲林選情 藍綠各有內憂

2018年07月10日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

前雲林縣長張榮味因林內焚化廠索賄案被判刑8年定讞，雲林地檢署9日傍晚駁回他延後發監的聲請，張確定10日得入監，張派號召支持者送別。張榮味入監衝擊胞妹張麗善的縣長選情，原被解讀對綠營選情有利，然而民進黨同樣有內部整合問題，藍綠內憂都不少。

據了解，張榮味委託律師羅裕欽提出非常上訴，羅便以此理由在本月5日提出延後發監聲請，雲林地檢署直到9日上午新舊檢察長交接完成，新檢察長鄭鑫鴻正式到任，下午便做出處分。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，根據《刑事訴訟法》第467條規定，要心神喪失或罹病有危及性命者，檢察官才停止及延後被告執行，張榮味提出理由不符法定原因，因此駁回聲請。

張榮味今日上午10時得赴雲林地檢署報到，張派已發出召集令，號召支持者前往雲林地檢署送張入監，預料將再掀起一波為張麗善縣長選情造勢的高潮。

張榮味入獄，張派恐陷群龍無首險境，張派核心人士透露，張榮味為了妹妹的選舉，請出半歸隱的前雲林縣府首席顧問黃逢時、前台北農產運銷公司總經理張清良、前雲林縣府地政處長歐啟訓出馬，3人堪稱張派的元老，但能否有效整合派系各山頭，凝聚最大力量，還有待觀察，也關係著張麗善選情能否持續加溫。

張派掌門人張榮味入獄，引發內部整合疑慮，對現任雲林縣長李進勇連任之路看似有利，不過，民進黨內同樣有自家人搞不定的問題。立委劉建國和李進勇對年底鄉鎮市長黨內提名有不同看法，而李進勇和立委蘇治芬之間的心結迄今未解，李面臨的難題，一點也不比張麗善少。

(中國時報)