亞大EPA無毒吸管 暢快喝珍奶

2018年07月10日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台中報導 ／台中報導

亞大環保9日發表環保無毒可分解塑料亞大EPA，現場展示使用亞大EPA塑料的各種製品。（黃國峰攝）

可以喝珍奶的吸管，找到了！環保署預告明年7月1日起，全國包含百貨公司、連鎖商店等8000家內用場所，將禁止提供一次性使用的吸管，引發各界對「喝珍奶有困難」的反彈。亞洲大學和生技有限公司合作，發現可燃燒、環保無毒且可分解的塑料「亞大EPA」，讓民眾可以暢快使用「塑膠吸管」喝珍奶。

塑膠垃圾一直是海洋垃圾的大宗，環保署推動減塑，明年七月起，先從室內場所禁用一次性使用吸管開始，到2030年則全面禁用一次性塑膠使用，環保署要民眾用湯匙喝珍奶，引發民眾不滿，連總統都關心。

成本只增加不到三成

亞大環保生技國際股份有限公司董事長莊文勤(廣播名人文平)，和亞洲大學食品營養與保健生技學系副教授林駿憑產學合作，由發明人盧財福研發出新一代環保無毒的塑料，不但可以製成環保無毒吸管，也可以做湯匙、叉子、筷子、杯子、鞋子等各種一次性使用的免洗餐具。

盧財福表示，「亞大EPA」使用牡蠣粉、大理石粉、碳酸鈣、酵母菌以及澱粉做為主成分，經過生物降解，半年就可能分解90.35% ，流入海裡可再分解為有機成分，在土壤中也可分解成有機土。

遇火成白煙 無石化料

盧財福指出，和目前較紅的以玉米澱粉製作的環保塑料相比，玉米澱粉製作的塑膠袋燃燒時是產生黑煙，代表當中含有石化料，且會成為黑色黏稠的膠化物，會附著在焚化爐壁上，導致減少焚化爐使用壽命。但「亞大EPA」燃燒時為白煙，不會產生石棉、鹵化物以及戴奧辛。

目前「亞大EPA」不僅取得台灣和中國的發明證書，原料通過SGS歐盟REACH181項高度關切物質檢測合格，德國萊因生物降解檢測，也經過塑膠工業發展中心的拉力試驗結果也可以增加容量。

盧財福說，要生產「亞大EPA」的成本和一般塑膠相比，只增加不到三成，且只要應用原本的塑膠製作機器就可以，完全不用購買新設備，歡迎廠商合作。

目前產業代表，品皇咖啡和福倫連鎖藥局為了響應環保，善盡企業責任，也全面採用「亞大EPA」，並在垃圾袋加入天然香茅精油，達到驅蚊效果。

亞大環保生技國際股份有限公司董事長莊文勤則表示，每個人都應該對下一代、對地球做好事，不要讓垃圾問題債留子孫，他也建議長榮、華航跟進使用。

(中國時報)