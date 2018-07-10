英雄不怕出身低 靠環保塑料翻身

2018年07月10日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

在限用一次性塑膠吸管引起討論之際，亞大環保生技公司推出新一代環保無毒可分解塑料「亞大EPA」，格外引人矚目。發明人盧財福沒有顯赫的學歷，所發明的環保無毒可分解塑料，因投資受挫而潛沉多年，經廣播名人文平支持，成立亞大環保生技公司，9日舉辦記者會正式發表「亞大EPA」。

61歲的盧財福讀高工機械製圖科，經營家庭式塑膠袋工廠長達30多年。盧財福說，每逢颱風看到因塑膠袋塞住排水孔造成積水或水患，就讓他很難過，決定要研發出無汙染可分解的塑膠袋。

研發是條艱辛、燒錢的道路！盧財福的工廠生產塑膠袋，銷售各大賣場生意做得也算平順，但他埋頭研發無毒可分解塑料，10多年來投入不下2、3000多萬元，盧財福說：「研發失敗一次就花上百萬元。」他歷經10多次嘗試才成功。

盧財福的環保無毒可分解塑料，早在2004年起就陸續拿到台灣專利及大陸的發明證明，因與人合作投資失利而慘賠破產，但對研發及推廣還是不死心，積極尋求新出路，受到廣播名人文平青睞並協助成功亮相。

文平表示，他在3年前因友人推薦認識盧財福，看到塑膠袋燒完不但沒臭味，還化成無汙染粉末，令人讚嘆，他一向主張環保，隨身攜帶手帕使用，也支持可資源回收再利用產品，決定共同研究開發。

「盧財福的發明很好，只礙於沒有學歷背景。」文平說，他發現產品欠缺學理，推廣初期無法受到專家學者認同，他找上亞洲大學產學合作，展開各項測試都過關，希望成果與塑膠業共榮，決定只生產塑粒供給業者生產各項塑膠製品，共同推動環保。

「這真的是無毒無汙染的！」盧財福在產品發表記者直接燃燒「亞大EPA」吸管及塑膠袋，殘留粉末更直接塗抹在手背皮膚，讓皮膚吸收。他耿直地說，為證實「無毒」，他以前是直接放進嘴裡，因有人說吃進去有點恐怖，他才改塗在手上。

「亞大EPA」的研發之路不會就此停止，盧財福說，很多塑膠袋最後流到河川、海洋，他希望能精進研發出讓生物吃下肚，腸胃道都可消化吸收的塑膠袋。

(中國時報)