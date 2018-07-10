長榮城市馬拉松 路跑抽機票

2018年07月10日 04:11 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

長榮航空首度跨界舉辦「2018長榮航空城市觀光馬拉松」，不但賽道已通過國際馬拉松暨長跑協會（AIMS） 及國際田徑總會（IAAF） 認證，更大手筆加碼，只要報名馬拉松，就有機會抽中歐、美、澳及亞洲航線不限航點的機票大獎，更享有專屬機票優惠。今日下午2時開放報名，10月28日在總統府前起跑。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長期以來長榮持續推廣國內外體育賽事，提供國內頂尖體育選手在搭乘班機時，能充分休息，在賽事中表現優異。這次第一次舉辦大型賽事活動，邀請國內外熱愛旅遊跑步的人參加，透過路跑感受城市之美。 今日下午2時在網路開放報名，從3公里組500元、10公里組900元、半馬組1200元，3公里組限4000名跑者，其餘兩組分別都是8000名，預計共2萬人在台北市路跑。

這次馬拉松，在觀光局及台北市政府協助下，長榮航空規劃路跑路線，從總統府凱達格蘭大道集合，繞著中正紀念堂、景福門、長榮海事博物館，再跑到仁愛路林蔭大道，左轉金山南路，到林安泰古厝，在基隆河畔跑步，讓跑者探索台北。

孫嘉明說，除健康路跑外，只要報名就可取得跑者優惠，憑號碼布的優惠碼，在長榮官網或透過旅行社，於ITF線上旅展期間購買機票，就可取得最高新台幣500元折扣；跑者更有機會抽到5張機票大獎，歐、美、澳及亞洲航線不限航點機票，未來會每年舉辦馬拉松，也會規劃擴大到全馬賽事，從台北起跑飛向世界。

中華民國路跑協會陳華恒秘書長表示，台灣每年舉辦的馬拉松賽事上百場，不過真正通過AIMS與IAAF專業認證的賽事卻是屈指可數。長榮航空城市馬拉松獲國際標準賽道認證，跑者的成績也可獲得國際賽會認定，此次也是台灣航空業者首度舉辦具有國際認證的萬人馬拉松賽事，別具意義。

(中國時報)