三陰性乳癌棘手 國衛院有解

2018年07月10日 04:11 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

乳癌每年奪去2000多條人命，是女性死亡率最高的癌症，當中又以「三陰性乳癌」最為來勢洶洶。國衛院首度研究發現，癌細胞生長、轉移能力，和細胞內的「轉酮醇酶（TKT）」表現有關，表現高、低的組別，三陰性乳癌患者的整體存活期可差16個月，替包括三陰性乳癌在內的多個癌症，提供未來的研究策略。

國衛院名譽研究員、中國醫藥大學副校長王陸海說，人體會使用葡萄糖作為能量，正常的細胞，有85％會走有氧呼吸的路徑，雖然轉換慢，但效率好「1分子葡萄糖能產生36個能量分子」，另5~10％走糖解作用，轉換快但效率差，1分子葡萄糖只能產生3個能量分子。

癌細胞能量產生路徑，卻和正常的細胞「完全相反」：糖解85％、有氧呼吸5~10％。國衛院首度研究發現，癌細胞內有一個「轉酮醇酶（TKT），是調控葡萄糖代謝的關鍵因子，大幅影響三陰性乳癌細胞生長與轉移的能力，該成果已刊登於6月的腫瘤學領域權威期刊《癌症研究》。

國衛院進一步和台大醫院合作，發現TKT和癌症、生長呈負相關：TKT低表現者，平均整體存活期為40個月，高表現者則僅30個月，該現象在三陰性乳癌患者更明顯，低表現者，整體存活期達35個月，高表現者為19個月。

王陸海說，透過抑制TKT，可讓癌細胞的葡萄糖代謝途徑，變得和正常細胞一樣，如此一來，能減少癌細胞的能量取得，進而降低其生長和轉移能力。國衛院也從現有的藥物中，找到了TKT的抑制劑，目前已通過動物試驗，預計3至5年可完成人體試驗。

不只TKT，研究團隊還發現，透過添加「酮戊二酸」，也同樣能改變癌細胞的葡萄糖代謝途徑，進而降低三陰性乳癌的生長和轉移。由於酮戊二酸目前已在市面上以「食品」的身分販售，有助縮短後續的研究時間；他強調，癌細胞幾乎都是以糖解作用為主要的能量取得路徑，上述的兩種發現，未來不僅有助於三陰性乳癌的治療，更可望應用在其他的癌症。

(中國時報)