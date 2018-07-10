華南銀守護火龍果農 助弱勢

2018年07月10日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

力挺果農度難關！華南銀行昨日宣布響應政府呼籲，體恤農民辛勞，主動採購5100多箱火龍果，以實際行動支持火龍果產銷，同時透過全國約1000個社福單位協助轉發，將最新鮮、營養、美味的時令水果分享給各地的弱勢團體、庇護工場、社區中心、安養院及育幼院等。

新鮮水果 美味營養

華銀董事長吳當傑表示，希望藉這次的機會，不僅協助火龍果產銷，也將最新鮮、營養又美味的時令水果，分享給各地長輩、孩童、身障及弱勢朋友。火龍果因栽種過程無重大病蟲害發生，農民鮮少噴藥，且富含維他命C、B1、B2、B3、胡蘿蔔素、蛋白質、纖維素及鈣、磷、鐵等礦物質。常吃火龍果不僅能增加骨質密度、促進細胞膜生長，還能清肝明目、促進眼睛保健、消除黑斑、皮膚美白防黑斑、常青益壽等功效，好處多多，是老少咸宜的營養保健聖品。

近日媒體報導進入產季的火龍果，由於耕種面積創歷史新高，且氣候因素導致盛產，讓許多農民擔心市場出現爆量價跌。行政院農委會日前即出面表示將輔導農民減量生產，也已提前部署提高火龍果收購價格等措施，來平衡產銷問題。

為此，華銀率先挺身而出，宣布出資160萬元，向果農採購5100多箱火龍果，來協助紓解量多價少的問題。並主動聯繫內政部及基隆市、桃園市、台中市、台南市等縣市政府，取得轄下社福單位的聯繫方式及需求，估計將轉贈給全國約1000個弱勢團體、庇護工場、社區中心、安養院及育幼院等單位。

體恤農民 企業出力

華銀深耕台灣將近100年，吳當傑表示，這次華銀以實際行動守護果農，希望能協助火龍果市場供需平衡、價格回穩，並進而將這份愛心傳送出去，與更多的朋友一起分享。此外，華銀也期盼透過企業棉薄之力，呼籲社會大眾以實際行動關心國內農糧產銷，以實際行動支持農民！

(中國時報)