台灣人退休金 提撥準備不足

2018年07月10日 04:11 中國時報 孫彬訓 ／台北報導 ／台北報導

根據一項調查，台灣投資人與全球投資人相同，在退休金準備上面臨兩大挑戰，一是準備不足，二是投資報酬率偏低，整體來看，投資人在退休金準備上還有努力的空間。

「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自2016年開始，每年針對全球30個國家地區、超過2萬2000位投資人調查，調查議題涵蓋投資理財、公司治理、退休等。

今年的投資調查顯示，台灣投資人對退休金準備的預期有落差，可能會導致準備不足。

首先，台灣投資人希望可提撥每月薪資的16.2％作為退休準備，然而目前僅12.9％；就全球投資人來看，目前平均薪資提撥12.2％為退休準備，也期望能提高到14.4％。台灣投資人在實際與期望間的差距高於全球平均。

對於退休金安排，台灣受訪者認為退休金的28％會花費在基本生活，這與全球的29％相同，但如果訪問台灣已退休民眾，可發現實際上有高達41％花費在基本生活，全球平均則是36％，可見基本生活花費金額比預期還高。

特別是如果要過較為舒適的退休生活，根據調查，台灣投資人認為退休後每月收入須為退休前收入的68％（訪問55歲以上尚未退休民眾），低於全球調查的73.9％。

針對這三個期望落差，施羅德投信業務行銷長謝誠晃分析，在年金改革下，與過去相比，台灣民眾已愈來愈重視退休準備，但在通膨影響下，同時壓縮了民眾的儲蓄率，因此積極的理財投資，才會是擴大退休準備金的解藥。

施羅德投信建議，關於退休金準備，有兩大投資重點，一是降低風險，另外是兼顧收益，可選擇股債兼具的多元資產型基金；更保守的投資人，可考慮涵蓋各式各樣債券類別的多元債基金，或直接持有債券至到期日的目標到期債基金。

(中國時報)