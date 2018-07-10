5大優勢助攻 永慶房產開紅盤

2018年07月10日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

房市尚未明顯回暖，許多房仲品牌仍陷苦戰間，永慶房產集團上半年卻已大開紅盤，不僅品牌、服務、創新及雇主品牌獲國內外大獎肯定！永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產等集團旗下加盟三大品牌，不僅業績成長近2成，區域聯賣業績也成長2成，新展店更逾60家。

「永慶加盟三品牌店東大會」昨在新北市舉辦，來自全台各地1300位店東、店長齊聚，大會上不僅分析房市趨勢、分享永慶5大優勢持續助攻推升績效，還特別介紹今年上半年新開店的三品牌加盟主，現場揮旗造勢。

這次最受矚目的則是現場發表全新推出的服務及作業行動平台：「行動智能經紀人」App，將免費提供第一線房仲經紀人使用，展現永慶加盟創業平台的氣勢與實力！

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，「共享成長」是永慶董事長孫慶餘的重要經營理念，永慶加盟三品牌也充分展現此精神，在共好、深度聯賣環境下，不僅區域聯賣率超過20％，聯賣業績成長20％，上半年的整體業績也較去年同期成長近2成。

永慶的5大優勢：品牌、環境、科技、行銷及活力，吸引眾多加盟主青睞，上半年新開店數已超過60家，永慶不動產、有巢氏房屋兩品牌新開店皆超過20家，台慶不動產也新開近20家，三品牌新展店數旗鼓相當，顯示三品牌的定位與深耕，都獲得加盟主的肯定。葉凌棋指出，有巢氏房屋將持續穩健展店，朝全台300店邁進、台慶不動產則以突破全台200店為目標！

今年是永慶成立30周年，上半年永慶房產集團以旋風式橫掃各大獎項，在創新、品牌、服務及最佳企業雇主等面向都有斬獲，獲得國內外指標性大獎。

永慶旗下加盟三品牌以區域共榮的流通聯賣、團隊服務在逆勢中展現絕佳競爭力，加上科技平台及數位服務工具，提供消費者精準符合需求的物件，即時正確的資訊與服務，獲得消費者認同也在重要獎項中脫穎而出，如：在甫公布的「台灣服務業大評鑑」中永慶房產集團包辦連鎖房仲業前3名、除了永慶房屋拿下罕見的六連霸，永慶不動產與有巢氏房屋也獲得「台灣服務業大評鑑」第2、與第3名。

而由奧美廣告以黑色幽默手法精準演繹永慶30年來堅持的服務宣言─「先誠實．再成交」，掀起熱烈討論，更獲《動腦雜誌》2018廣告流行語金句獎─年度十大金句獎。此外，斥資上億打造的「MR智能生活」更獲《數位時代》創新商務獎─評審團大獎。

(中國時報)