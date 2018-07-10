行動智能經紀人 App找房新利器

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中國時報
／台北報導

成立30年的永慶，一直以創新科技領航者之姿，帶領產業不斷升級，並積極提升經紀人的服務品質與效率。7月甫上線的「行動智能經紀人」App即是一大創新利器，此次更免費提供永慶集團旗下加盟三品牌經紀人使用，期待協助第一線的經紀人高效服務，擴大客戶群並提高服務滿意度。

智慧行動裝置以驚人速度席捲全球，所承載的智慧創新與服務，改變許多產業的服務型態與場域！已申請專利的創新利器「行動智能經紀人」，讓房仲經紀人能透過智慧型手機、平板電腦、電腦等工具，隨時隨地進行各項客戶服務、業務作業及行銷等措施，提升效率，可預期的，這項創新利器將再次引發房仲加盟市場的高度關注。

創新科技一直是永慶贏得加盟主青睞的重要關鍵，繼領先全球的「i+智慧創新體驗館」在去年落成後，近期大打電視廣告宣傳的「實境找房」也是永慶今年初推出具專利的創新發明；在「永慶快搜App」中的「實境找房」服務，顛覆舊有的找房模式，讓消費者從外部出發，先透過地圖與實景了解生活圈的食、衣、住、行，鎖定喜歡的生活圈後，再去查找物件，同時可以一次了解物件的地理位置、房屋類型、特徵和屋況，實際到現場看屋前，就已經可以篩選掉大半物件，不僅讓經紀人高效工作，更幫客戶節省下大量時間，推出數個月深獲好評。

在永慶房產集團董事長孫慶餘帶領下，不斷打破業界舊思維，挖掘房仲業不同的可能性，將全球領先科技運用在房仲服務上，積極探索消費者與時俱進的需求，藉由科技讓能力加分，透過創新創造差異化的價值，也為加盟主打造最佳的創業平台。

(中國時報)

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