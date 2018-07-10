富邦攜手MTAG 關懷台灣少棒

2018年07月10日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

為關懷台灣偏鄉孩童與基層棒球運動發展，富邦金控在富邦悍將投手伍鐸牽線下，昨與More Than A Game（MTAG）共同宣布舉辦公益棒球計畫，將提供新北、台東、花蓮共12支少棒球隊訓練器材，並由MTAG創辦人馬歇爾‧莫雷等7位成員親自舉辦交流營課程，為台灣基層棒球盡一份心力。

伍鐸牽線 就是愛台灣

這次公益活動推手的伍鐸是MTAG台灣大使；伍鐸表示，從小與哥哥在收養家庭長大，成長路上曾受到養父母及許多人的協助，才有機會接觸到棒球這項運動，如今成為職業選手，希望將公益的正面能量傳遞給下一代。

伍鐸來台打球長達4年，不僅把台灣視為第2個家，也結識許多花東的優秀棒球選手，了解偏鄉資源相對匱乏，因此邀請富邦金控、MTAG、以及富邦悍將共同參與計畫。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦金控大力支持台灣棒球發展，得知伍鐸推動MTAG計畫後，富邦非常認同與支持他的理念，因而催生了此次公益棒球計畫。

富邦金控董事長蔡明興指出，過去長期關注國內體育運動發展，贊助富邦公牛成棒隊已長達26年，自2015年起舉辦富邦盃少棒賽，積極資助基層棒球，這次透過富邦金控及MTAG的棒球公益計畫，展現外籍選手對台灣的愛心關懷，和富邦共同傳遞正向的力量。

職棒球員 指導偏鄉童

這場公益棒球計畫記者會熱鬧非凡，不僅邀請新北市教育局長林奕華、中華職棒聯盟秘書長馮勝賢蒞臨現場，有傳奇球星「不死鳥」稱號的郭泓志，亦到場支持參加交流活動，以具體行動實踐正向的力量。

「MTAG X FUBON公益台灣行」昨邀請到羅力、布魯斯、鄭兆行、范玉禹、張瑞麟等富邦悍將球員擔任新北交流營的助教，接下來將前往臺東縣豐田、長濱國小，與花蓮縣瑞穗、太巴塱、光復、玉里國小等地舉行交流營，希望幫助偏鄉孩童在球場上能有好的表現。

(中國時報)