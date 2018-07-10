電扶梯啵亮 台鐵引進清潔新技術

花蓮台鐵新站將引進國外新技術清潔電扶梯，可一邊作業一邊讓旅客通行。（范振和攝）

友善列印
中國時報
范振和╱花蓮報導

因應高齡社會及攜帶行李的民眾，許多車站都有不少電扶梯，台鐵局與斯巴克集團合作，引進國際級電扶梯清潔專利技術，預計10月啟用的花蓮車站，將採用更高品質、快速度的電扶梯深層清潔，過去遇到飲料打翻，至少要花半小時清理，現在只需10分鐘。

台鐵車站人來人往，電扶梯往往都是藏汙納垢第一名且清潔不易，讓台鐵人員相當頭痛，委託斯巴克集團還給電扶梯清新面貌，第一站選在國際遊客多的花蓮車站試辦。

目前台鐵各車站電扶梯清潔是由廠商用抹布擦拭扶把，拿掃把清理階梯上的灰塵，台鐵局花蓮運務段長吳金添說，若是咖啡不小心翻倒在電扶梯上，或有小東西掉進縫隙，都可能影響電梯的運作，過去遇到飲料打翻，必須暫停電扶梯運轉用，以水清理清潔至少要半小時以上。

斯巴克集團董事長林錦堂指出，斯巴克引進的新工具可在電梯運行狀態清理髒汙，使用含有去汙、除鏽、潤滑與防鏽效果的環保藥劑，兼具清潔與保養維護功效，專利工具從組裝到清潔完畢只要10分鐘，大幅降低影響旅客時間。

美國REN Clean電扶梯清潔公司副總裁馬克也說，這套新式清潔維護系統操作簡單，清潔墊可重複使用，是環保愛地球的最佳詮釋，同時可一邊清潔，一邊讓旅客通行，藥劑有黏性會形成保護膜，清理完以後，腳踏上去不會滑，日後將逐步在承包的台鐵各站採用。

(中國時報)

富邦攜手MTAG 關懷台灣少棒 兆豐24小時線上結匯 嘉惠滑世代

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。