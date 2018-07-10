電扶梯啵亮 台鐵引進清潔新技術

2018年07月10日 04:11 中國時報 范振和╱花蓮報導

因應高齡社會及攜帶行李的民眾，許多車站都有不少電扶梯，台鐵局與斯巴克集團合作，引進國際級電扶梯清潔專利技術，預計10月啟用的花蓮車站，將採用更高品質、快速度的電扶梯深層清潔，過去遇到飲料打翻，至少要花半小時清理，現在只需10分鐘。

台鐵車站人來人往，電扶梯往往都是藏汙納垢第一名且清潔不易，讓台鐵人員相當頭痛，委託斯巴克集團還給電扶梯清新面貌，第一站選在國際遊客多的花蓮車站試辦。

目前台鐵各車站電扶梯清潔是由廠商用抹布擦拭扶把，拿掃把清理階梯上的灰塵，台鐵局花蓮運務段長吳金添說，若是咖啡不小心翻倒在電扶梯上，或有小東西掉進縫隙，都可能影響電梯的運作，過去遇到飲料打翻，必須暫停電扶梯運轉用，以水清理清潔至少要半小時以上。

斯巴克集團董事長林錦堂指出，斯巴克引進的新工具可在電梯運行狀態清理髒汙，使用含有去汙、除鏽、潤滑與防鏽效果的環保藥劑，兼具清潔與保養維護功效，專利工具從組裝到清潔完畢只要10分鐘，大幅降低影響旅客時間。

美國REN Clean電扶梯清潔公司副總裁馬克也說，這套新式清潔維護系統操作簡單，清潔墊可重複使用，是環保愛地球的最佳詮釋，同時可一邊清潔，一邊讓旅客通行，藥劑有黏性會形成保護膜，清理完以後，腳踏上去不會滑，日後將逐步在承包的台鐵各站採用。

(中國時報)