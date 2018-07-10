兆豐24小時線上結匯 嘉惠滑世代

2018年07月10日 04:11 中國時報 郭隆富／台北報導

據調查，國人使用智慧型手機時間年年增長，超過一半國人每天用手機達2-5小時，近3成每天超過5小時，「滑世代」已成為當今消費金融客群主力。兆豐銀行為這群消費者量身打造24小時線上換匯服務，不管是旅遊、出差，外幣現金透過行動裝置一點就換。兆豐在記者會上除首播全新風格饒舌版「說說歌」MV，也對年輕人喊話──「兆豐挺年輕人說走就走」，想出國別只說說而已，線上換外幣立刻出發！

兆豐銀行總經理蔡永義表示：「滑世代希望獲得立即滿足的體驗，絕大部分的購買決策都在網路上完成。兆豐銀行已逐步提升消費金融業務占比，並向年輕客戶學習，加速數位化、年輕化轉型腳步，我們期望讓國人第一次接觸數位金融服務都能獲得最佳的使用者體驗。」

出國不用趕三點半

進入暑假旅遊旺季，兆豐銀行提供消費者有如快速通關的O2O服務─24小時線上結匯服務、並可選擇於出國當日於兆豐機場分行提領，出國不用再趕三點半。兆豐銀行作為國內匯銀龍頭，提供消費者18國外幣現鈔及6國旅行支票，幣別種類齊全、面額還可自由搭配；此外，線上結匯一般民眾皆可使用，不需開戶、且免手續費，提供客戶想換就換、立即滿足的換匯體驗。

國人愛旅遊，據交通部觀光局統計，近年出國人數年年成長，不少人出發前花大把時間比匯率，最後仍決定前往銀行臨櫃排隊領外幣。兆豐銀行協助消費者將出國要做的功課都省下來。除了透過網站結匯，亦可使用「兆豐外幣e指通」APP，讓精打細算、重視高性價比的年輕消費者抓住最滿意的換匯時機。

LINE個人服務貼心

兆豐銀行近期為客戶推出貼心的LINE個人化服務，包括：存款帳戶入帳通知、信用卡消費及繳款提醒、以及自選五種幣別之外匯到價通知服務，讓消費者無需再隨時緊盯匯率表。

此波活動更推出「說說歌」互動機制，消費者只要上活動網站填入好友姓名，就能將專屬「說說歌」連結傳送給身邊「只會說說」的朋友，趣味互動遊戲可望在年輕族群間引爆話題。

此外，兆豐銀行於第三季另提供哈日族更多優惠，透過兆豐線上結匯網站或兆豐外幣e指通APP下單購買日圓現鈔，即可享有現金賣出匯率優惠0.10分；且不限幣別單筆購買新台幣30000元（含）以上並繳款成功者還可獲限量超商新台幣100元購物金。另外，持有兆豐利多御璽商旅卡、雙幣鈦金商旅卡的消費者，前往日本等地消費亦享有多項優惠。詳情請見本行官方網站https://www.megabank.com.tw/。

(中國時報)