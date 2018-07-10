基金投資啟蒙競賽營 招生

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中國時報
梁仕昌／台北報導

暑假到來，各種營隊熱鬧登場，長期推廣基金理財教育的富蘭克林投顧認為，「給孩子千萬不如給他好習慣」，今年特別為青少年學子量身打造寓教於樂的暑期活動—「高中生基金投資啟蒙競賽營」，透過互動課程及團體闖關競賽、模擬基金操作實戰等多元化教學模式，穿插搶答積分競賽，讓高中生儘早接觸正確的投資觀念，同時深入認識共同基金與金融市場趨勢，協助青少年培養宏觀的理財金頭腦。

富蘭克林投顧也期許，「高中生基金投資啟蒙競賽營」能成為高中生發掘未來志向或興趣的試金石，不論是未來想朝財經系所及金融業發展，或本身對投資理財有興趣，都能在營隊中有所收獲，而全程參與者更可獲頒結業證書，或有機會獲得優秀團體獎狀。

此外，為鼓勵親子共學及增進親子間的共同話題，活動當天富蘭克林也專為家長舉辦「夾心族生『財』投資術」的理財講座，屆時將分享打造幸福三代的快樂退休投資妙招，非常適合上有高堂、下有子女的家長一同參加！欲知活動詳情或報名請洽富蘭克林活動網站https://ppt.cc/fOZXIx 或0800-885-888按9洽詢。

富蘭克林投顧表示，為迎接數位理財時代來臨，更挹注可觀心力打造網路理財平台，藉由社群媒體，例如Facebook粉絲團、LINE官方帳號等，即時發送最新的基金理財新知與投資建議，以及開發AI智能理財服務，要為更多族群開啟簡單投資、輕鬆理財的致富之門。

(中國時報)

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