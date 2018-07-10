日盛金強化洗錢防制 老總帶頭考照

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中國時報
梁仕昌／台北報導

近年來防制洗錢及打擊資恐成為金融業重要議題，反洗錢已然成為全民運動。日盛金控為提升全員防制洗錢及打擊資恐專業知識與技能，並為今年第4季「亞太防制洗錢組織」（APG）第三輪的相互評鑑提前做準備，已積極辦理洗錢防制相關教育訓練，訓練對象除了一般員工，也包括董事及高階主管。

為了鼓勵員工提升洗錢防制專業知識，更自去年７月起公布「國際公認反洗錢師（CAMS）」證照補助方案，內容包括全額補助報名費、入會費及提供高額獎勵金50000元。本獎勵措施應是業界最高規格，這可顯示公司經營階層願意投注資源，鼓勵提升全員洗錢防制意識。

日盛金控為更積極地將防制洗錢及打擊資恐的法遵文化融入集團內，除遵循主管機關的指導外，董事會及經營階層亦多次於內部會議上向同仁宣示重視洗錢防制及法遵執行的決心，而總經理王芝芳更帶頭示範通過「國際公認反洗錢師（CAMS）」考試取得證照，激勵處級長官及資深主管紛紛投入報考，尤其法令遵循單位及防制洗錢專責單位人員更是踴躍，目前也有多人考取，充分顯示日盛金控要強化防制洗錢及落實執行法遵的決心。

日盛金控除了積極鼓勵員工報考「國際公認反洗錢師（CAMS）」證照，對內建立清楚適當之法規諮詢、協調、溝通管道，並加強金融法令規章及道德規範之宣導及教育，以促使每位員工均能熟悉與本身業務相關之各種法令規章與道德規範，並透過內部控制制度，確保日常管理、營業活動能持續遵守相關規範，強化公司健全經營發展。

(中國時報)

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