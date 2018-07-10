北京發動國際輿論戰！陸駐英大使批美思維狹隘

2018年07月10日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

陸美貿易戰打得火熱，大陸也在海外同步發起輿論攻勢。大陸駐英大使劉曉明在英媒撰文表明，貿易戰表面是貿易問題，其實背後反映的是美方「三觀不正」。面對陸美間世界觀、合作觀及發展觀之爭，他除呼籲國際社會與北京攜手維護多邊貿易體系，更不忘批評，華盛頓停留在「你輸我贏」狹隘思維。

陸美貿易戰開打至今，雙方除互秀經濟「肌肉」，北京也不忘搶占國際輿論陣地。除大陸商務部召開記者會，控訴美方挑起貿易戰，北京被迫應戰之餘，大陸各地外館大使也紛紛訴諸當地媒體向國際發聲。

停留在你輸我贏

劉曉明在英國《星期日電訊報》發表題為《貿易戰反映出中美三觀之爭》的署名文章稱，美國置雙方多輪談判所達共識於不顧，執意挑起貿易戰，對世界經濟秩序帶來嚴峻挑戰；「貿易戰表面看是貿易問題，但實質上反映了陸美間的三觀之爭。」

首先，是兩種世界觀之爭。劉曉明分析，美方四處揮舞「關稅大棒」，反映出「美國優先」的世界觀；只要動了其「奶酪」，即使是盟友亦會遭打壓。反觀，大陸以相互尊重、公平正義、合作共贏理念為引領，推動構建新型國際關係和人類命運共同體。

籲英捍衛多邊貿易

其次，是兩種合作觀之爭。劉曉明強調，華盛頓奉行「零和博奕」、「以鄰為壑」的舊思維。相反的，大陸遵循「合則強、孤則弱」的共贏世界觀，努力為維護世界貿易組織規則。越來越多國家已宣布對美採取反制措施，美方將嘗到苦果、知難而退。

最後則為兩種發展觀之爭。劉曉明認為，此次美國對陸產品加徵關稅，理由是「中國製造2025」威脅美經濟產業安全；這完全是無稽之談，也反映了美國「你輸我贏」的狹隘發展觀。

「明者因時而變，智者隨事而制」。文末還不忘向英國喊話。陸英應與國際社會一道，堅定反對單邊主義和保護主義，堅決維護世界經濟秩序和多邊貿易體系，捍衛人類共同利益，共同促進全球經濟繁榮穩定。

(中國時報)