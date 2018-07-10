新聞透視》蔡如何控管台獨 影響大國角力

總統蔡英文。（本報系資料照）

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中國時報

美軍艦穿越台海後，陸委會主委陳明通將訪美，雖然目前美國相對低調，大陸也無立即反制動作，但陸美兩國把台灣當成大國較量場，這場擂台賽不會就此打住，雙方之後的過招，蔡政府對台獨態度，決定陸美國力競賽下一波走向。

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美軍艦表面上訴求公海自由航行權，實際上政治意涵強大，接下來須掌握三個方向：一是美國軍艦會不會在短期間，又進入台灣海峽，並由五角大廈高調發布？二是大陸除了環球網於8日批評外，是否會有激烈回應，藉此對台灣發出警示？三是獨派是否因此錯誤解讀，認為有美國老大哥的軍力撐腰，而蔡政府再也管不動獨派，讓禁五星旗或任何形式的台獨公投火速上路？

上述三個方向只要有一個成真，就會連動另外兩個方向，對台海局勢來說，猶如觸動炸彈按鈕，一發不可收拾。

美軍艦巡台灣海峽發展至今，兩岸還算克制，雖然我方國防部出面發新聞稿證實，但是由外交部發出的新聞稿，則強調政府會善盡區域成員責任，共同維護區域和平與穩定。至少通篇沒有明示或暗示，台灣樂於被美國當牌打。

與此同時，大陸黨媒鷹派屬性的《環球時報》社評，態度相對克制，強調台灣海峽是公海，美國也沒有敲鑼打鼓，就隨他去吧。其實在陸美貿易戰交手以來，大陸對於台海發展更顯自信，除非紅線被挑戰，否則陸方以逸待勞，不會事事回應。

隨著陸美貿易戰短期難解，台灣附近海域與空域出現美機美艦與陸機陸艦的機率，只會更多；美國以台灣當籌碼仍有個限度，就是不會去公然違抗一中原則，所以，球還是回到台灣身上，一旦台灣整個倒向美方，大陸必定對台出重手，但對美國置之不理，這蔡政府也難以做到。

換言之，當前關鍵的是，陳明通應藉由訪美契機，好好拿捏台灣在陸美之間的彈性空間。

(中國時報)

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