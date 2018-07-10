陸嚴防 美增強台海巡航力度

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中國時報
／綜合報導

美國2艘軍艦日前穿越台海，吹動陸美台三方一池春水。大陸澎湃新聞報導，此次美艦穿越台海兵力選擇可謂精心設置，既向大陸表明「我來了」，又試圖避免過度刺激大陸。但有大陸軍事專家提醒，未來美海軍有可能增加穿越台灣海峽的頻率和兵力。

美國海軍伯克級驅逐艦「本福德」及「馬斯廷」號日前穿越台海，是自2017年7月以來美海軍艦艇首次穿越台海。儘管外界將此視為美國川普政府力挺台灣的訊號，但從台灣官方回應，以及大陸仍未對此事具體表態來看，陸美台三方似乎都不願刻意渲染此事。

此次執行穿越台海任務的2艘美軍艦，都隸屬美國第7艦隊。報導稱，一位不願透露姓名的大陸軍事專家強調，美方在派遣艦艇穿越台海時並非毫無顧慮，2艘驅逐艦的選擇，是深思熟慮的結果，這樣兵力不多，既可以表達出「我來了，我敢來」，又試圖避免過度刺激大陸。

該軍事專家稱，從目前美方政策來看，未來一段時間美軍可能增加艦艇穿越台海頻率和單次穿越的兵力，大陸需要嚴密監控。解放軍或可以考慮以此為契機改變海峽現狀，當美艦在「海峽中線」以東航行時，派艦越過「中線」進行伴隨航行。

此外，另有大陸軍事專家宋忠平直言，在未來穿越台海行動中，不能完全排除美國派出航母和兩棲攻擊艦的可能性；美軍如果後續再派出軍艦通行台海，不管是什麼類型的艦艇，都是一種挑釁行為。

宋忠平還警告，按照美國最新的國防授權法案很有可能會增強到台海巡航的力度。此外，美國也有可能會加強和台軍的軍事交流，甚至會讓美國軍艦進駐包括高雄在內的軍事基地。

(中國時報)

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