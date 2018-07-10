陸美恐陷意識形態之爭

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中國時報
／綜合報導

世界和平論壇大會祕書長、清華大學當代國際關係研究院院長閻學通強調，現在的陸美關係需要被重新界定，雙方競爭的危險在於「模式之爭」。台海形勢前景，和平統一可能性比較小，如不能以武力阻止台獨，台灣和平獨立可能性不能排除。

說到陸美關係，他認為，貿易衝突僅是陸美戰略矛盾表現的一個方面，兩國關係的性質需要被重新界定。短期來講，美國總統川普會加大對台灣獨立勢力的支持，這是一個基本趨勢，因為川普認為這是一個很好的向大陸施壓的手段。華盛頓要把貿易衝突和台灣問題掛勾，從貿易擴散到台灣問題的衝突，恐怕不可避免。

閻學通分析，近期台海形勢前景比較明確，台獨勢力發展較快，得到支持的程度也將會越來越高。這樣的趨勢意味著，在當前或者較長一段時間內，和平統一的可能性都比較小。今後長期的趨勢則在於，如果不能以武力阻止台獨，台灣和平獨立的可能性不能排除。

至於陸美競爭會否擴散到意識形態領域，閻學通表示，很大程度上取決於雙方的戰略，就是雙方是否想把競爭向意識形態領域擴展。現在危險在於所謂的「模式之爭」。如果雙方都強調我的模式比你的模式好，都想在世界上推行自己的模式，那麼意識形態之爭就難以避免。

此外，閻學通認為，當前大陸實力仍弱於美國，大陸應把有限的資源和能力用於提升在周邊地區的領導地位。

(中國時報)

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