反擊貿易戰 林毅夫嗆減持美國債

2018年07月10日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

陸美貿易戰全面開打，世銀前副行長林毅夫指出，大陸唯有以牙還牙，讓美國體會「觸電的滋味」嘗到貿易戰的苦果後，才會促使美國總統川普改變政策；必要時大陸可以調高關稅稅率，由目前的25％調升至50％到75％，迫不得已，大幅減持美國國債，刺破美國經濟及股市泡沫。

香港《明報》報導，林毅夫日前表示，美國經濟過度依賴金融業及科技業，造成貧富懸殊民怨日深，川普開打陸美貿易戰，目的是拿大陸作代罪羔羊，但大陸不能不公平地被欺負，唯有以牙還牙，讓美國體會貿易戰的苦果後，促使華盛頓改變政策。

他比喻，「現在的情況就是這樣，每個國家領導人都知道貿易戰是不好的，但川普目前說貿易戰對美國是好事，而美國是一個這樣大的國家，既然你制止不了小孩子觸摸充電插頭，唯有讓他體驗觸電滋味」。

他強調，萬一大陸拋售美國國債，把美國股市及經濟泡沫刺破，衝擊遠遠大於貿易戰對百姓帶來的衝擊。「但我不希望這情況發生，因為美國發展好才對大陸好、對世界好，我們希望美國經濟繼續發展得好」。

林毅夫還賣關子稱，大陸尚有不少「底牌」可回應美國，「等一會大家就知道，神機妙算，不能事先透露」。

此外，中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、經濟學院教授程大為指出，國際法上並沒有定義什麼是經濟侵略，美國政府用「侵略」來定義一個國家的經濟行為，這在二戰後歷史上是罕見的。大陸是世界經濟的貢獻者，而非侵略者，美國發動貿易戰，遏制大陸經濟發展，才是真正的經濟侵略。

(中國時報)