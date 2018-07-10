不滿軟脫歐 英脫歐大臣外相請辭

2018年07月10日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

由於對脫歐之後英國與歐盟的關係與首相梅伊有重大歧見，英國脫歐事務大臣戴維斯8日晚宣布辭職。在他請辭後不到24小時，脫歐立場一貫強硬的外交大臣強森也提出辭呈。面對兩個重量級脫歐大將掛冠求去，梅伊政府的脫歐計畫不僅遭到重擊，梅伊甚至可能被迫下台，再次提前舉行大選。

稱英將讓出經濟大權

戴維斯對於梅伊政府不滿已非祕密，然而梅伊上周和內閣達成了軟脫歐的共識後，他終於忍無可忍，決定去職。2016年銜命出任脫歐事務大臣的戴維斯之所以在梅伊即將發表脫歐白皮書的關鍵時刻閃辭，緣於他極不認同梅伊的「軟脫歐」計畫。

戴維斯在辭職信中表示，按梅伊的計畫，英國離開關稅聯盟和單一市場的機會愈來愈小，也很難要求歐盟讓步，只會削弱英國的談判籌碼，陷英國於無可挽救的地步。他還批評梅伊的計畫未能把歐盟掌握的立法權力交還英國國會，等於將控制英國經濟的能力拱手讓給歐盟。

根據梅伊上周召開內閣會議達成的共識，英國脫歐後將與歐盟保持緊密的貿易關係，英國與歐盟將成立自由貿易區，同時英國將遵守歐盟在商品貿易上的「共同規則」。此外，英歐之間還將達成一項新的「簡易海關安排」，避免脫歐後在英國的北愛地區與愛爾蘭之間設立海關關檢查站（硬邊界）。這些安排都是為了2019年3月正式脫歐和2020年12月擬議的過渡期結束後，過程一切平順。

堅持應離開關稅同盟

戴維斯無法接受梅伊的軟脫歐立場，也不同意英國脫歐後還繼續遵守歐盟的共同規則，因為那些都是歐盟的法律和規則，英國的商品和農產品若仍接受歐盟的監管規定，會導致英國把經濟大權拱手讓給歐盟，同時對自身法律將失去自主權。更重要的是，這一計畫是背棄對「脫歐」的承諾，即離開歐盟關稅同盟和單一市場。

繼戴維斯之後，英國脫歐事務部次長貝克和另一位脫歐事務官員布瑞弗曼（Suella Braverman）也很快遞出辭呈。而最為人熟知的脫歐派大將、外交大臣強森也在9日向梅伊請辭並獲准，這讓梅伊陷入內閣分裂與被逼宮的危機。

硬派受鼓舞準備出手

戴維斯身為脫歐談判的第一把手，他的聲音在英國國內脫歐辯論中舉足輕重。決定辭職既是向梅伊抗議，也是對支持硬脫歐議員的鼓舞，一些保守黨議員已躍躍欲試，準備對梅伊發起不信任投票。

戴維斯辭職後，梅伊已任命原住房大臣拉布（Dominic Raab）出任脫歐大臣。梅伊9日晚將與保守黨成員召開緊急會議，討論她的脫歐計畫。有評論指出，梅伊曾躲過一次執政危機，這次戴維斯辭職恐將引發更大地震，若她不能重振威信，維持黨內團結，恐被迫再次提前解散國會重新舉行大選。

(中國時報)