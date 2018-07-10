洞穴救援第2波 再送出4童

2018年07月10日 04:11 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

泰國北部清萊府「睡美人洞」受困少年足球隊師生的國際救援行動，9日上午11時（台灣中午12時）再次展開，潛水專家約以8.5小時陸續將4名少年成功救出地下洞穴。兩天以來已有8名男孩重見天日，洞內尚有4名少年與1名教練待救。

來自多國的潛水專家們8日救出首批4人，經充分休息並重新充填氧氣瓶、補給必要物資後，9日上午展開第2階段任務，下午4時27分許，救援人員將當天首位（兩天來第5位）獲救少年帶出洞口。這名男孩先由救護車送到野戰醫院初步檢查後，再用直升機送往鄰近的清萊府Prachanukroh醫院。隨後，當日第2、第3名與第4名少年接連成功脫困，都依同樣作業程序受檢送醫。

專家指出，孩子們獲救後的健康狀況是各方關注的焦點，醫院將檢查他們的血氧飽和度、是否營養不良、有否脫水、有無創傷後壓力症，或其他的心理問題。鑑於他們待在氧氣濃度低的地下洞穴超過2周，血氧飽和度是醫護人員最關切的項目之一。

負責督導救援行動的清萊府代理首長納隆撒指出，獲救者必須在醫院隔離病房治療或觀察評估5到7日，基於他們或有感染之虞，至少1、2天內還不能與家人身體接觸。醫生將決定是否讓家人透過玻璃或遠距離探視他們。在院的少年們被發現前有9天幾乎沒有進食，因此現在很想要出去吃泰式打拋肉、炒飯、炸雞等各式各樣的食物。

泰國與國際媒體普遍形容此次救援行動「果敢、複雜又危險」，並盛讚國際潛水專家與泰國海軍海豹部隊「技能高超」。納隆撒說，8日的第1階段任務歷時9小時成功救出4人。鑒於首日的進展十分順利，外界普遍期待所有受困人員都能很快脫困。

納隆撒昨晚指出，救援人員需要10至20個小時的時間準備新階段救援行動。他還表示，共有90名潛水員參加這項救援行動，包括50名外國人和40名泰國人。

特斯拉電動車、太空探索科技公司與鑽鑿公司創辦人馬斯克9日早上表示，旗下團隊研發的輕型單人潛艇，預計一天內會抵達泰國。鑽鑿公司發言人說，該公司有4名工程師在睡美人洞「提供泰國政府認為有用的任何支援」。

(中國時報)