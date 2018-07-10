西日本豪雨112死 經濟嚴重受創

暴雨引發的土石流在廣島縣釀成慘重災情，救援人員9日在該縣熊野町繼續搜尋失蹤民眾，並清除道路上的瓦礫。（法新社）

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中國時報
／東京9日電

西日本豪雨成災，各地災情不斷擴大，由於河川氾濫、土石流災害嚴重，造成搶救困難。據統計，至9日下午，已有112人死亡、3人重傷、78人下落不明，26萬戶避難。日本首相安倍晉三決定取消原訂的外訪行程，坐鎮國內指揮救災。

廣島縣三原市沼田川氾濫，廣島市安藝區有多輛汽車在等紅燈時被捲入土石流，多人生死不明。消防單位及自衛隊出動超過400人進行搜索，但因各地大水而搶救困難。

愛媛縣西予市的河川氾濫，有5人被大水沖走，宇和島市的道路因土石坍方無法通行。岐阜縣下呂市因土石流災害造成道路寸斷，有293戶人家的839人被孤立。岡山縣倉敷市真備町的醫院因1樓被水淹沒，自衛隊正在搶救中。

西日本的豪雨造成新幹線等鐵路和高速公路等交通大動脈柔腸寸斷，對關西地區、甚至東日本、九州的物流都造成影響，對各不同業種的經濟活動也造成極大的打擊。

YAMATO宅急便、羅森、7-11超商等的上百家分店無法營業。岡山市Panasonic工廠因河川氾濫造成淹水。大發工業位於關西的3家工廠以及九州大津工廠因下游零件工廠受災的緣故，9日停止生產。

三菱重工業位於廣島縣，專門生產新幹線煞車的三原製作所因受災而決定停業。三菱汽車位於岡山縣倉敷市的水島製作所9日上午也停機檢查。馬自達在廣島縣和山口縣等因道路受阻，零件無法調度而被迫停產。

安倍首相原訂11日起赴比利時、法國、沙烏地阿拉伯、埃及等4國訪問，還預定與法國總統馬克宏舉行高峰會談，受到西日本災情慘重的影響，已決定取消外訪行程。

(中國時報)

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