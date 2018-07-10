美卿向朝喊話 複製越南奇蹟

2018年07月10日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧8日敦促北韓仿效「越南模式」，表示希望美朝有一天也能像美越兩個昔日敵國一樣，形成合作的關係。他稱，越南與美國實現關係正常化後，在經濟上取得了巨大發展，北韓領導人金正恩也可以實現這一奇蹟。

蓬佩奧在越南首都河內向商界領袖發表演說時指出，美越關係正常化23年，應該能向金正恩證明，美國可以與前敵國建立新關係。他說：「我們知道這是真正可能的，因為我們看到越南如何走過這條非凡的道路。」

蓬佩奧8日由日本轉抵越南訪問。此前他第三度走訪平壤，與北韓代表就「無核化」問題進行談判。儘管他表示北韓承諾完全無核化，但根據朝方會後的反應來看，蓬佩奧的平壤之行並未取得實質性進展，美國共和黨部分人士也因此再次提出應對北韓採取強硬路線。

北韓官媒朝中社在會後稱，華府對平壤提出的快速去核化要求是「強盜邏輯」，會談「令人遺憾」。蓬佩奧稍早在東京受訪時回應說：「如果那些要求是強盜行為，那麼整個世界就是強盜，因為這是聯合國安理會一致通過的決定。」先前蓬佩奧兩度訪朝都見到了金正恩，但這次卻沒有，對此他僅表示，此行並未預期會見到金。

據美國之音（VOA）中文網報導，蓬佩奧8日在河內演說時表示，美國正在與越南「合作而非作戰」這一事實證明，「當一個國家決定與美國一起為自己創造光明的未來時，我們就會兌現承諾。」

蓬佩奧還表示，川普總統相信北韓可以仿效越南，在主權和政府模式不受威脅的情況下，進行改革和建立關係。

蓬佩奧指出，美越自1985年開始，就歸還越戰期間陣亡美軍遺骸進行合作。而過去20年，美越之間的貿易增長了80倍，美國公司向越南投資數以百億計美元。

他宣稱，如果北韓能仿效越南與美國和解，從而發展國內經濟，金正恩不僅會是北韓人的英雄，還會被歷史所銘記。

(中國時報)