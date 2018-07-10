訓練機墜海 3員平安獲救

2018年07月10日 04:11 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

安捷飛航訓練中心1架訓練機9日下午從台東機場起飛，進行飛行訓練時驚傳失聯，國軍搜救中心獲報，展開1個多小時搜救，在小琉球附近海面上發現3名機員行蹤，3人平安獲救，這是國內飛行學校飛機首次迫降事件，安捷公司表示會配合飛安會調查事故原因。

3位機員包括29歲林晉宏，擔任飛行教官2年，飛行時數770小時；學員28歲江柏學，飛行時數118.7小時，53歲張晏輝坐後座觀察學習，飛行時數43.2小時。

搜救吊掛 只花1小時

交通部民航局標準組長林俊良表示，昨下午5時07分獲報安捷飛航訓練中心一架DA40NG機型飛機，在高雄機場西南方11浬處失聯，所幸雷達定位資料準確，在晚間6時10分左右，空勤總隊在小琉球附近海面發現3名人員位置，立即執行搜救吊掛，6時22分即吊掛成功，救起2人，另1位由海巡署搜救拉上船艇，搜救時間約1小時。

安捷公司表示，編號B-88123的訓練機，昨下午4時20分，從台東機場起飛進行儀器飛行訓練，目的地是高雄小港機場，幸好事發當時海象良好，且3人依規定於登機前穿上救生背心，因此人員均平安，後續會配合飛安會調查。

安捷表示，目前不清楚飛機狀況，研判可能還在海面上，但無法得知會不會隨著時間流逝沉入海中，現在第一優先確保學員安全，已有安捷人員陪同家屬搭乘昨晚約8時的高鐵南下高雄探視。

失事的訓練機為4人座單引擎小飛機，機號B-88123、機型DA40NG、出廠日期為2013年03月13日，機齡5.3年、飛機時數1694:48（至2018年6月30日）、飛機起降數3748。

招生僅4年 2次意外

安捷飛航訓練中心是國內首間飛行學校，2014年9月開始在台東招生，卻在4年間發生2次意外，機上人員均平安。第一次是2016年5月5日，1名張姓學員開DA40型編號B-88002雙人座教練機單飛，返回豐年機場降落時，於落地過程中航機鼻輪折斷脫落，前機身底部磨損，但學員平安。

(中國時報)