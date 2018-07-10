載浮載沉40分鐘 巡防艇來援

安捷航空公司訓練機（國籍編號：B-88123，型號BA40DA40）在小琉球附近海面失事，請求救援。（摘自安捷航空官網）

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中國時報
／綜合報導

「Mayday！Mayday（求救）！」安捷航空訓練機學員江柏學，獲救後提及失事經過，仍是餘悸猶存。他說，當時引擎失去動力，他立刻發出求救訊號，飛機掉進水面，3人穿著救生衣在海上載浮載沉將近40分鐘，被搜救人員救起才鬆了口氣。

江柏學說，當時教官林晉宏發現引擎失去動力，他當下立刻發出求救訊號，幸好飛機不是一次直接墜海，而是慢慢掉進水面，減少衝擊力道之外，幸好墜海地距離高雄小港僅約11海浬，搜救人員不久就到場救援。

國軍搜救中心表示，下午5時15分接獲民航局通報，安捷航空訓練機在小琉球附近海面失事，請求救援，機上共有3人，該訓練機為4人座單引擎小飛機、型號BA40DA40。空勤總隊吊掛救起2名學員張晏輝、江柏學。

高雄海巡隊指出，下午5點21分接獲巡防區報稱安捷的DA40、編號B-88123訓練機迫降在小琉球西北方7海浬的位置，由於當時有艘PP-10027巡防艇就在小琉球附近海域巡邏，30分鐘後趕抵西北海域搜查，另也增派PP-10026巡防艇緊急出動協尋。

PP-10027巡防艇發現有人穿著救生衣在海上載浮載沉，隨即駛近並拋下救生圈救起教官林晉宏，但現場未發現飛機殘骸。

3人皆被送至高雄市立小港醫院治療，僅江柏學受到微嗆傷，造成肺部浸潤，左手臂有小裂傷，3人均無大礙，但情緒仍驚魂未定。醫院說，張、江2人是台北人、林為台中人，3人雖無大礙，但考量家人在外地，仍留院1晚觀察。

(中國時報)

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