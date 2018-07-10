點滴摻消毒水 日護士毒殺20人

2018年07月10日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京9日電 ／東京9日電

日本橫濱市神奈川區的大口醫院（現已改名）2016年9月發生西川、八卷2名老年病患中毒死亡事件，經警方經近2年調查，7日以殺人罪逮捕31歲醫院離職護士久保木愛弓。久保木供稱，她因值班時若有病患死亡，要向家屬說明，覺得麻煩，因此在下班準備交接前，在病患點滴中摻入消毒水，算好時間讓病患在她下班後死亡。她坦承下毒的病患大約20人。

警方指控，久保木愛弓至少毒殺88歲患者西川，她涉嫌於2016年9月18日下午3時至4時55分左右，在醫院4樓病房內西川的點滴裡加了消毒水。

久保木供稱，她並非對西川等死者懷有恨意，只是不想值班時見患者病情突然惡化，若患者在值班時死亡，要向家屬說明，真的很麻煩，最好是病患在她下班後死亡，於是選在值班交接前，算好時間在患者點滴中加入消毒水。

警方事發後調查當時未使用的50袋點滴時發現，除了西川、八卷2名死者外，其他點滴也查出有界面活性劑。另已故的89歲男患者和78歲女患者遺體中也檢出相同成分。

警方查出，醫院的同一樓層中，從2016年7月1日至9月20日之間，共有48名患者死亡，但事後有些已火葬了，因此無法究明死因，很難立案。

警方指出，西川、八卷2名死者遺體中檢測出界面活性劑成分，他們都住在4樓的病房，點滴則放在4樓的護士站保管，所有醫師和護士都可以用，點滴則貼著寫有患者人名和使用日期等訊息的標籤，最後查出久保木涉案。

據指出，久保木曾聲稱過去因負責照顧的患者死亡時，被同事指責涉及過失，她在點滴中混入消毒水，是為了嫁禍同事。由於久保木供詞前後矛盾，警方仍進一步調查她下毒動機。

據久保木同事透露，久保木總是戴著口罩，極度潔癖，別人碰過的原子筆她就不再碰，但她又會喝別人喝過的飲料，同事們都說她是個怪人。

(中國時報)