台灣民政府詐7億 6人被訴

2018年07月10日 04:11 中國時報 蔡依珍 、 陳志賢 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣民政府發起人林志昇宣稱獲美國授權，發行身分證和行照駕照，以政治話術吸金7.7億元，和妻子林梓安住豪宅、擁房產和鉅款，光家裡就藏1.3億元現金，桃檢痛批林志昇等人是詐騙集團，9日依組織犯罪、加重詐欺取財、洗錢等罪嫌起訴林志昇夫妻共6人。

但林另因欠稅2.1億，行政執行署台北分署僅執行到48萬元，雖2016年6月聲請管收林，卻遭北院駁回，台北分署歷經2年抗告，終獲抗告成功，高院5日發回北院重裁。

檢調查出，林2008年初成立台灣民政府、自稱祕書長，謊稱美國軍事政府將來接管台灣，授權民政府發行證件，身分證每張1000至1500元、車牌及旅行證6000元，甚至賣官、還要求繳交2萬4000元的代訓課程，甚至以績效競賽表揚方式，鼓勵會員招募下線，更號稱捐1元未來就能兌換和美金等值互通的1元「正台幣」，吸引政治狂熱分子趨之若鶩，光是會員就達3.8萬人。

但檢調發現林將錢拿來住豪宅、擁5棟千萬房地產，支付妻子家族遺產糾紛，檢調搜索時，當場在夫妻倆豪宅查扣逾1.3億元現金，還有美金、歐元等外幣，林女名下存款543萬餘元，並涉嫌將近億元洗錢匯往海外。

林志昇夫婦雖矢口否認詐財，卻交代不出會員金錢流向，幹部們也強調錢都交給夫妻倆，不知是場詐術。

檢調查出，受害者多達315人，不乏高知識分子，有人一口氣捐款逾1000萬，初估林志昇不法吸金高達7.7億元，並呼籲被害人出面指訴。

(中國時報)