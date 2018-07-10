走私109把槍 竹聯角頭求處無期刑

2018年07月10日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆關與檢警調日前破獲國內近10年來最大宗槍械走私案，查獲制式長短槍109把、1萬2378發子彈，市價高達5000萬元，強大火力可組一支軍隊，基隆地檢署9日起訴主嫌竹聯幫弘仁會板橋分會長廖緯蒼等6人，其中廖嫌被求處無期徒刑、併科罰金3000萬元。

起訴書指出，廖緯蒼、林聖評、林玉娟、陳建斌、林清和、陳鳳翔6人組成走私槍械集團，由廖緯蒼主導，透過香港友人陳鳳翔經手，今年3月從菲律賓走私大批槍彈到香港，再以進口注塑機名義，將裝有槍械的貨櫃運送來台，基隆關4月與警調組成專案小組，報請基隆地檢署指揮偵辦。

檢警調查，廖緯蒼指示林聖評尋找收貨人，林聖評要女友林玉娟找她的前男友陳建斌，以10萬餘元酬勞當收貨人，協助將槍械運送到新北市三峽火葬場附近的倉庫做為藏槍處。

專案小組5月4日尾隨陳建斌前往倉庫，當場起獲衝鋒槍、霰彈槍、半自動突擊步槍、克拉克、金牛座各式長短槍109把、1萬2378發子彈，逮捕陳建斌、林清和2人，並循線逮捕其餘3嫌。另廖嫌原訂5月5日返台，得知走私槍械事跡敗露逃往新加坡，台灣註銷廖嫌護照後，新加坡警方逮捕廖歸案，但廖拒絕透露槍枝來源。

檢方認為，廖嫌走私槍械數量龐大，嚴重危害社會秩序，求處無期徒刑、併科罰金3000萬；另林聖評5嫌則依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴。

(中國時報)