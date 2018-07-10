颱風天 外送員騎車送餐 雇主罰30萬

2018年07月10日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

強颱瑪莉亞來勢洶洶，勞工關注颱風假問題，北市勞動局主任祕書劉家鴻9日指出，一旦勞工居住地、工作地、上班必經地的縣市，任一處宣布停班停課，勞工可不出勤，雇主不得扣全勤獎金或解雇，此外，若宣布停班停課縣市，提供外送服務業者不得讓勞工冒雨騎機車外送，違者可處3萬至30萬罰鍰。

改用汽車或計程車替代

瑪莉亞颱風逼近，勞動局昨成立防災應變小組，啟動特定危險區域勞動檢查，包括外勤工作、高風險及大眾運輸業者等，尤其是提供外送服務業者，過往常有民眾看到業者派員工冒風雨騎機車外送直呼危險，痛批業者為賺錢罔顧人命。

近年侵台颱風較少，且經民眾撻伐後，業者多半會在停班停課期間暫停外送服務，勞動局至今未有開罰案件，面對瑪莉亞來襲，勞動局將針對速食、披薩、瓦斯等業者加強稽查，業者不得騎機車提供外送服務，須改用汽車或計程車替代。

勞工受傷 雇主可判3年

勞動局職業安全衛生科長康水順指出，依職業安全衛生設施規則第286條之2規定，勞工從事外勤作業，雇主須提供安全設施，不能冒風雨騎機車外送，違者將依職安法第6條處3萬至30萬，若造成勞工傷害可處3年以下徒刑、拘役。

至於颱風天勞工是否能夠出勤？劉家鴻說，颱風天一旦縣市政府宣布停班停課，雇主若要求勞工出勤，須勞資雙方同意，雇主不得強迫出勤，經協商勞工同意出勤，要加給工資或補假。

勞動局強調，宣布停班停課縣市，勞工家中有小孩照護需求，可請家庭照顧假，雇主不得拒絕，也不能影響全勤或考績獎金，另外，宣布放假勞工仍要上班出勤，如果遇到危險狀況可行使「退避權」不出勤，前提是須有安全疑慮才能使用。

(中國時報)