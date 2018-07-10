五股垃圾山 開發方式喬不攏

2018年07月10日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

五股垃圾山開發現曙光，新北市城鄉局指出，市府規畫打造產業專區，日前內政部區域計畫委員會已通過將該處納入都市計畫區，預計年底前舉辦公聽會、公開展覽後，就可完成程序，不過，許多地主不滿「區段徵收」方案，質疑分回土地不如「市地重劃」，連帶影響開發。

位於國道一號五股交流道、中興路、新五路與防汛道路間，占地一百多公頃的土地，過去因二重疏洪道闢建緣故，被列為一級洪水平原管制區，土地使用受限，地主無法利用，加上當時政府單位缺乏管理，成為廢土天堂，地主只能違規出租土地蓋違建工廠，堪稱都市毒瘤。

缺乏管理 堪稱都市毒瘤

新北市城鄉局綜合規畫科長李擇仁指出，五股垃圾山屬於洪水平原管制區，還須配合北市社子島防洪計畫，受到禁建規定開發受限。

李擇仁說，市府辦理「擴大五股都市計畫」案，將垃圾山周邊土地納入都市計畫，原先規畫的住宅比例偏高，連帶影響開發費用，才改為現今的71公頃的產業專區、8公頃住宅區，並保留42公頃公園綠地和公共設施。

垃圾山原本開挖清除費用高達100多億元，但多數改為產專區與公園後，不用移除全數堆積物，採原地壓實，可讓整治費用降低約30億元左右。

辦公聽會 採納地方意見

李擇仁表示，因擴大都市計畫行政院函示必須要採區段徵收，確實有不少地主認為分回區段徵收只能拿回40％太少，近期將舉行公聽會，聽取地方意見，預計年底舉辦公開展覽。

也有地方人士指出，區段徵收位置以抽籤決定，等於強迫民眾離開故居，對比市地重畫的原地原配不需搬遷，誘因差很大。

議員陳明義指出，五股垃圾山阻礙地方發展，地方已經忍無可忍，重新規畫勢在必行，且越早開始處理成本才能越低，區段徵收雖只給40％，但實際上法令是可以給到50％，市府應透過容積等獎勵靈活轉換，提高開發誘因。

(中國時報)