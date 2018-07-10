黃國苗黨部 轟軍改傷害軍人

苗栗縣長徐耀昌（右）到國民黨縣黨部為退伍軍人加油打氣，其後方為黃國苗黨部主委黃舜卿。（陳慶居攝）

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中國時報
、何冠嫻／苗栗報導

軍改已上路，國民黨黃復興的黃國苗黨部9日邀退伍軍人召開行政救濟說明會，會中砲聲隆隆，主委黃舜卿砲轟執政黨是無良政府，年金改革違反不溯及既往及信賴保護原則，傷害軍人尊嚴，呼籲黨內同志年底以選票當「武器」，摧毀無良政權，保障自身權益。

協助寫表格提訴願

說明會9日上午在國民黨苗栗縣黨部召開，有不少退伍軍人出席，縣長徐耀昌到場為他們打氣。縣府人事處長陳坤榮與律師公會理事長饒斯棋列席，協助退伍軍人填寫表格提出訴願，以利進行後續行政訴訟和釋憲等程序。

身兼退伍軍人協會理事長的徐耀昌表示，執政當局的軍公教年改是殺雞取卵的作法，不符社會大眾的期待且有違憲之虞，縣府已於上月29日配合新北、花蓮、台東等縣市向司法院聲請釋憲。

徐耀昌批殺雞取卵

由於當事人收到退休重行審定函後30日內須提出訴願，縣府自即日起成立服務團隊在二辦人事處可提供專業協助。但因原處分機關有國防部及陸軍、海軍、空軍等司令部，將由黃國苗黨部等單位協助轉送。

許姓退休教官表示，已收到處分書，但根本不懂算法，所以還是到場了解。少將退役的黃舜卿，至今尚未收到處分書，向國防部反映卻「已讀不回」。

黃舜卿火力全開痛批蔡政府，他說，退伍軍人幾乎都把最重要的青春歲月奉獻給國家，離鄉背井甚至拋家棄子，政府年金改革卻強渡關山，蔡英文總統還聲稱已獲軍公教的諒解，簡直說鬼話，他呼籲更多退伍軍人站出來，因為提出訴願的比例愈高，才能象徵捍衛尊嚴、永不妥協立場。

(中國時報)

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