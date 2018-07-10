旱溪整治 江啟臣批大小眼

2018年07月10日 04:11 中國時報 王文吉 、 陳世宗 、 鐘武達 ／台中、彰化報導 ／台中、彰化報導

強颱瑪莉亞來勢洶洶，立委江啟臣9日邀請水利署第三河川局會勘旱溪豐原段河道雜草清除情形。三河局官員指出，將編列400萬元預算施作4座觀景台。江啟臣不滿說，河道整理應從上游開始做，三河局將重點放在下游，前瞻預算這麼多，旱溪上游只分配到區區400萬元，希望三河局回去好好檢討。

希望三河局納入通盤考量

9日會勘市議員陳本添及豐田里長劉瑞銓、南陽里長楊國勝、鐮村里長林隆源等均到場提供意見。三河局長楊人傑說，旱溪河道雜草整治、疏浚等工程經費，在江委員爭取下，從原本兩個月1次提升為每個月清理；去年在江委員爭取下，已編列400萬預算，於南陽橋至金谿橋間興建4座休憩平台。

不要這樣大小眼啦！江啟臣不滿說，河道整理應從上游開始做，當上游水質、環境等都改善，自然下游呈現會更好；前瞻預算這麼多卻集中在下游，上游只分配到區區400萬元，希望三河局好好納入通盤的評估考量。

豐田里長劉瑞銓建議，增設河道造景燈打造不同風貌。楊人傑回應，地方建議會全力配合，但需相關行政單位共同協做。

強颱逼近緊急召開會議

颱風瑪莉亞暴風圈，將於10至11日侵襲台灣！台中市政府農業局強調，各區公所及農會密切注意颱風動態，並輔導農民做好防災必要措施，以減少農業災害損失。

經濟部水利署第四河川局9日緊急邀集彰化、南投縣政府與在建工程及開口合約廠商召開「瑪莉亞颱風防汛整備會議」；局長白烈指示各項防汛整備工作進行盤點，不能大意。

(中國時報)