挺農民 愛心便當加送鳳梨

2018年07月10日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長涂醒哲（右二）9日也到場協助發放愛心便當。（呂妍庭攝）

嘉義市愛鄉慈善會自去年7月起，每月2天發放愛心便當給街友和邊緣戶，數量從最早200個增加到330個，9日發放便當時，慈善會也送每人1顆鳳梨，愛心便當發起人、番社里里長鄭秀玉說，除了鳳梨，慈善會也送過香蕉，因為會員有志一同，不只關心弱勢，也要幫助農民度過低價處境。

鄭秀玉說，她經常碰到民眾來借錢說要吃飯，雖然金額僅50元或100元，卻讓她很有感觸，經與愛鄉慈善會會員討論後，大家決定自發捐款送愛心便當，從去年7月起，每月第2周和第4周星期一中午發送便當，且為了讓弱勢族群吃飽、吃營養，便當菜色很豐盛，1主菜、5附菜，大家呷好逗相報，目前每次發放的便當數已增加到300至330個。

已送出逾百箱鳳梨

鄭秀玉說，為支撐愛心便當行動，除慈善會會員的捐款，也獲得一般民眾出資認養，才能維持到現在，昨加碼送鳳梨活動，嘉義市長涂醒哲也到場協助，除感謝愛鄉慈善會的善舉，讓有需要的民眾感受到社會的溫暖，更呼籲大家多吃鳳梨。

鄭秀玉指出，之前香蕉滯銷，慈善會也買香蕉搭配便當發送，這次又看到鳳梨滯銷，在嘉義縣議員陳文忠發起和牽線下，慈善會成員不只購買鳳梨分送給親友好友，昨也分送街友和邊緣戶，共送出100多箱鳳梨，用愛挺農民。

(中國時報)