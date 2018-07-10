北市今17：00關水門 提前移車

2018年07月10日 04:11 中國時報 林縉明 、 陳燕珩 、 吳堂靖 、 張穎齊 、 李忠一 ／綜合報導 ／綜合報導

強颱直撲北台灣而來，基隆市府工務處加強大武崙溪等易淹河道清淤。（張穎齊翻攝）

因應強颱瑪莉亞來襲，北市河川區9日晚間8時起實施車輛「只進不出」管制，同時開放疏散水門周邊8公尺以上紅黃線停車，並暫停該區路邊停車收費，水利處預計10日下午5時前關閉堤防水門，提醒民眾提前移車，避免期限內未移車被強制拖吊。

颱風移動速度加快，北市水利處先布昨晚起實施「只進不出」管制，依中央氣象局預報顯示，颱風襲台恐提前，關水門時間也將往前，水利處提醒民眾，停放河川區逾車輛須於關閉水門前2小時移出，實際關水門將視颱風動態，建議停放堤外車輛先行移車。

因應水門車輛進出管制，北市開放水門附近8公尺以上道路，紅黃線提供臨時停車，一旦全面關閉水門且宣布停班停課，將有條件開放全市紅黃線停車，但公車站、消防隊出入口等處仍禁止停車。

台北自來水事業處為了避免豪大雨導致河川原水濁度飆高，影響民眾用水品質，一旦原水濁度超過1萬2000度，淨水處就會暫停取水，建議民眾將水池、水塔儲滿備用，以備不時之需，在停水期間，北水處會開放165處供水站。

北農主祕路全利表示，因應颱風來襲，將視情況將公司購儲的胡蘿蔔跟馬鈴薯增量供應至批發市場，再者，拍賣員也會積極聯繫蔬菜產區及供應商，加強供應充裕市場到貨量，配合農糧署的滾動倉儲作業，掌握農民團體供應的高麗菜、 包心白菜、洋蔥、馬鈴薯數量。

路全利指出，雖然目前颱風路徑不明，但部分農民已有加量採收的情況，消費者也出現預期心理搶買蔬菜，北農於營業系統方面，將透過大台北地區超市通路加量供應。

基隆市長林右昌9日要求市府及各相關單位嚴陣以待，他前往大武崙溪、深澳坑溪視察防颱準備，提醒民眾加強水溝清淤並且儲水備用，中山一路及基金一、二路都已經裝設防水閘門，他呼籲民眾先測試，各區公所也備妥沙包，只要民眾有需要，隨時可向區里辦公處領取。

強颱瑪莉亞對台威脅愈來愈大，宜蘭昨不少稻農、蔥農趕在颱風侵襲前搶收，上周六風光開幕的宜蘭國際童玩藝術節也受到颱風影響，10日、11日休園，龜山島昨已封島，太平山國家森林遊樂區考量安全，10日預警性休園。

(中國時報)