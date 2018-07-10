孩子的書屋 挑戰獨木舟環島

2018年07月10日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

台東「孩子的書屋」14位弱勢青少年將在本月16日挑戰獨木舟環島，20艘獨木舟從台東富山漁港出發，在豔陽高溫、風雨波浪中歷時1個月、逆時針划行500公里，環台一圈後返抵台東，考驗技術、體力和意志力，多數成員雖是第一次參與挑戰，仍難掩興奮說：「準備好了！」

「孩子的書屋」獨木舟環島計畫今年邁入第2屆，9日上午選在新北市三重區忠孝碼頭舉行行前記者會，14位來自台東知本地區的弱勢青少年在教練帶領下，現場操作獨木舟，示範翻船覆蓋、操舟翻滾等操舟技術，為環台壯舉暖身。

孩子的書屋創辦人「陳爸」陳俊朗說，書屋的孩子們皆出生在弱勢家庭，從小在單親、隔代教養、低收甚至家庭暴力等環境成長，普遍缺乏自信心，10年前他發起環台計畫，透過單車、獨木舟環島和翻越中央山脈，讓孩子們在活動中找到信心和成就感。

陳俊朗說，參加獨木舟環台計畫的孩子都接受過超過1年半以上的訓練，學習操舟也學習海上自救，平日也在老師帶領下學習自造獨木舟，培養與獨木舟的感情，去年他也跟著船隊出海，「算過一天要划槳1萬4000下，真的很累！」

教練說，獨木舟環島必須面對海上不同的狀況，高溫、風浪、漲退潮等，對體力、技術都是嚴峻考驗，船隊原則上每天從清晨7點在海上划行至下午2點，平均一天划20公里，便讓孩子上岸休息。

14位青少年與總教練預計7月16日清晨從台東富山漁港出發，沿著東海岸逆時針繞行台灣，全程500公里，8月15日返抵台東三和漁港。

(中國時報)